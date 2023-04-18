Популярный белорусский банк ввел комиссию до 450 рублей за переводы с карты

Опубликовано: 18.04.2023 11:59 , Обновлено: 18.04.2023

С 29 апреля МТБанк решил изменить минимальную сумму комиссии с банковских переводов денежных средств физических лиц в евро с текущего счета, со счета с карточкой. Она составит 450 BYN.

Что касается стоимости банковских переводов денежных средств в других валютах, то она останется неизменной.

Как сообщили в МТБанке, также “с 29 апреля снижается комиссия за открытие текущего (расчетного) банковского счета в бел. рублях для физлиц-нерезидентов в рамках пакета премиального обслуживания Prime до 1000 BYN , в рамках пакета премиального обслуживания Prime line до 500 BYN ».

Ранее Телеграф писал, что в белорусском “Альфа-Банке” сообщили об изменении размера некоторых комиссий, которые берет банк за перевод средств за границу.

Один из белорусских банков поднял комиссию за переводы за границу до 150 рублей