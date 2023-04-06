Telegraf.news
ru

Один из белорусских банков поднял комиссию за переводы за границу до 150 рублей

Один из белорусских банков поднял комиссию за переводы за границу до 150 рублей
Подпишитесь на Телеграф:

В белорусском "Альфа-Банке" сообщили об изменении размера некоторых комиссий, которые берет банк за перевод средств за границу. Некоторые изменения вступают в силу завтра, 7 апреля, а некоторые - уже сегодня.

Так, согласно официальному сообщению банка, с 6 апреля изменяется размер следующих комиссий:

  • за исполнение платежных инструкций для переводов с текущих (расчетных) банковских счетов за пределы Беларуси — 600 рублей;
  • за исполнение платежных инструкций для переводов со счетов для учета средств на временной основе — 700 рублей

Кроме того, с 7 апреля при переводе средств физическим лицам посредством мобильного банка InSync по реквизитам, заданным клиентом, на счета, открытые за пределами Беларуси, придется заплатить 150 рублей. Таким образом, банк поднял комиссию в три раза - сегодня за такой перевод придется заплатить всего 50 рублей.

Не понятно, что делать, если нужно перевести небольшую сумму, например, 50 рублей. В этом случае сумма комиссии банку в три раза превышает сумму перевода и делает эту услуг бессмысленной.

В “Альфа-Банке” пообещали отвечать на вопросы клиентов относительно новых размеров комиссий круглосуточно по телефонам «А-сервис» 198, +375 (44, 29, 25) 733-33-32 или в чате поддержки мобильного банка INSNC.

Темы: