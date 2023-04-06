Один из белорусских банков поднял комиссию за переводы за границу до 150 рублей

Опубликовано: 06.04.2023 12:05 , Обновлено: 06.04.2023

В белорусском "Альфа-Банке" сообщили об изменении размера некоторых комиссий, которые берет банк за перевод средств за границу. Некоторые изменения вступают в силу завтра, 7 апреля, а некоторые - уже сегодня.

Так, согласно официальному сообщению банка, с 6 апреля изменяется размер следующих комиссий:

за исполнение платежных инструкций для переводов с текущих (расчетных) банковских счетов за пределы Беларуси — 600 рублей;

за исполнение платежных инструкций для переводов со счетов для учета средств на временной основе — 700 рублей

Кроме того, с 7 апреля при переводе средств физическим лицам посредством мобильного банка InSync по реквизитам, заданным клиентом, на счета, открытые за пределами Беларуси, придется заплатить 150 рублей. Таким образом, банк поднял комиссию в три раза - сегодня за такой перевод придется заплатить всего 50 рублей.

Не понятно, что делать, если нужно перевести небольшую сумму, например, 50 рублей. В этом случае сумма комиссии банку в три раза превышает сумму перевода и делает эту услуг бессмысленной.

В “Альфа-Банке” пообещали отвечать на вопросы клиентов относительно новых размеров комиссий круглосуточно по телефонам «А-сервис» 198, +375 (44, 29, 25) 733-33-32 или в чате поддержки мобильного банка INSNC.