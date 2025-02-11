Пончик за 1 копейку и скидки до 30% на спа. Банки Беларуси объявили акции к 14 февраля и не только

Опубликовано: 11.02.2025 17:46 , Обновлено: 11.02.2025

Банки Беларуси объявили череду акций в преддверии Дня всех влюблённых и не только. Так, например, одни пообещали своим клиентам скидки до 30% на спа, а другие — акционное предложение на покупку книг и медицинские анализы. Третий банк и вовсе призвал не упускать возможность и порадовать себя пончиком за 1 копейку.

От приложения “Оплати” — скидки до 30%

Сервис “Оплати” от “Белинвестбанка” предложил скидки на цветы, косметику, спа и хозтовары. Для того, чтобы её активировать, нужно рассчитаться за ту или иную покупку через приложение. Организаторы акции добавили: скидки не суммируются с другими акциями, а также не распространяются на приобретение товаров или услуг посредством виртуальной карты:

Магазин косметики Ziaja, магазин хозтоваров Cash & Carry — скидка 3% и комплимент от компании (срок действия акции — до 16.02.2025). Ислочь-Парк — скидка 10% на СПА-услуги: спа-уходы, обёртывания, спа-массажи и процедуры для пар (срок действия акции — до 28.02.2025). Студия флористики Goldflora — скидка 10% (срок действия акции — до 14.02.2025. 4SOUL — скидка 5% на всю продукцию бренда (срок действия акции — до 16.02.2025). Royal Thai Spa — скидка 30% на все услуги и подарочные сертификаты (срок действия акции — до 16.02.2025). Интернет-магазин procosmetics.by — скидка 10% на все товары (срок действия акции — до 16.02.2025). Магазин косметики Allcosmetics — скидка 10% на весь ассортимент по купону OPLATI2025 (срок действия акции — до 16.02.2025). Студия цветов Sea of flowers — скидка 5% (срок действия акции — до 25.02.2025).

[info_b]Более подробно с условиями акционных предложений можно ознакомиться на официальном сайте сервиса “Оплати”, то есть здесь.[/info_b]

От банка “БелВЭБ” — сидки 15% на такси, книги и другое

Белорусский банк “БелВЭБ” предложил воспользоваться “привлекательным предложением”, которое доступно владельцам карточек платёжной системы “Белкарт”. Для этого необходимо оформить её, скачать приложение “Белкарт Pay” и зарегистрироваться в разделе «Лояльность»:

скидка 15% в Интернет-магазине 21vek.by (срок действия акции — до 28.02.2025),

скидка 15% на анализы в INVITRO (срок действия акции — до 28.02.2025),

скидка 15% на такси 135 (срок действия акции — до 28.02.2025),

скидка 15% на билеты в «Зимнюю сказку» (срок действия акции — до 02.03.2025),

скидка 10% в Интернет-магазине и приложении Oz.by (срок действия акции — до 10.03.2025).

От “Альфа-Банка” — пончик за 1 копейку

В “Альфа-Банке” решили порадовать белорусов почти бесплатным пончиком. Для тех, кто не обслуживается в финучреждении, а также для клиентов, которые захотят купить два и более доната, будет действовать скидка 40%, заверили в пресс-службе.

Для того, чтобы воспользоваться акцией, 12 или 13 февраля нужно зайти в приложение INSNC, открыть всплывающее уведомление или войти в «Диалоги» → «Уведомления» и выбрать новость про миллион клиентов — внутри будет промокод на пончик за 1 копейку. С ним можно прийти в одно из 65 заведений торговой сети PON-PUSHKA по всей стране, показать промокод и оплатить заказ картой “Альфа-Банка”.

Важно:

промокод можно использовать только 1 раз;

если вы зарегистрируетесь в INSNC впервые, вам тоже будет доступен свой промокод;

за 1 копейку можно получить 1 пончик, следующие будут со скидкой 40%.

Ранее Telegraf.news писал, что “Приорбанк” объявил акцию для некоторых жителей нашей страны, пообещав каждому по 25 рублей “на что-нибудь приятное”. Правда, получить бонус могут не все: для этого нужно быть не старше 21 года и не иметь ранее открытого счёта в финучреждении. Ещё одно условие — оформить банковскую карту (в пресс-службе заверили, что это бесплатно).

Один из банков пообещал белорусам подарок 25 рублей «на что-нибудь приятное». Какие условия?