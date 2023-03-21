Польские перевозчики пригрозили забастовкой, если белорусам не запретят возить грузы в Польшу

Опубликовано: 21.03.2023 16:03 , Обновлено: 22.03.2023

Представители польских перевозчиков запланировали на среду марш на Варшаву с участием до 200 фур. Около 10 утра машины двинутся в сторону Варшавы. Все из-за недовольства белорусскими перевозчиками.

Забастовку организуют семейные транспортные компании Люблинского воеводств. Акция начнется около 9 утра с пресс-конференции, затем около 10 утра грузовиков начнут двигаться по дороге S2, затем по S8 и DK50. Транспортные средства не будут въезжать в столицу, они будут только объезжать ее, передает польское издание trans.info.

Организаторы пока не хотят раскрывать точное место встречи. Забастовка закончится около 12 часов дня. Требования протестующих будут переданы правительству представителями перевозчиков и членов Конфедерации.

“На прошлой неделе Конфедерация рассказала о трудностях транспортной отрасли на заседании парламентской команды. К сожалению, в то время никаких заявлений со стороны правительства сделано не было. Поэтому следующая забастовка будет своего рода предупреждением”, - объяснил один из организаторов, Рафал Меклер, перевозчик и лидер Клуба Конфедерации в Люблине.

Польские перевозчики предъявили властями 4 требования, из которых два касаются белорусов:

Блокирование въезда российских и белорусских полуприцепов в Польшу

“Компании из этих стран постепенно вытесняют нас с рынка. Сегодня они способны обеспечить заказчика транспортом по всему участку, например, Западная Европа — Беларусь, потому что в отличие от нас им не приходится перегружать товар на границе, — заявил Меклер. – Белорусские и российские компании, имеющие филиалы в Польше, сегодня де-факто вне конкуренции”.

Запрет на регистрацию компаний с белорусским и российским капиталом в Польше

Польские перевозчики утверждают, что и россияне, и белорусы учреждают в Польше компании в основном в сфере автомобильных грузоперевозок.

Также в Польше потребовали ввести ответственности отправителя за оплату транспортной компании, а также вернуть действие разрешений для украинских перевозчиков на двусторонние перевозки.

Ранее Телеграф сообщил что представители другой сферы бизнеса Польши, наоборот, требуют послаблений на границе с Беларусью. Государственная служба здоровья растений и семеноводства Польши рассчитывает, что белорусские власти не будут вводить с апреля по конец июля эмбраго на польские яблоки. В соседней стране надеются поставить за этот период не менее 30 тыс тонн яблок. Но есть проблема — закрытые пункты пропуска на границе.

Польша откроет в апреле закрытые погранпереходы с Беларусью? Все дело в яблоках