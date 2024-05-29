«Пока прошу» - Лукашенко потребовал производить в Беларуси «всё для леса». Что назвал «позором» легпрома?

Опубликовано: 29.05.2024 12:06 , Обновлено: 29.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршу Витебской области в среду, 29 мая, посетил местный завод "Легмаш" и потребовал расширить номенклатуру выпускаемой продукции. В частности, он потребовал от курирующего промышленность вице-премьера Петра Пархомчика, чтобы белорусские предприятия выпускали "всё для леса".

Лукашенко назвал “позором” то, что в Беларуси, больше половины территории которой покрыта лесами, приходится закупать за рубежом какие-то инструменты и оборудование для лесной промышленности. Осмотрев представленные ему топоры белорусского производства, производство которых он потребовал наладить ранее, президент дал новое поручение вице-премьеру.

“Он всё для леса должен делать здесь. Если не могут что-то для бензопилы - на первых этапах закупим. Поэтому в течение этого года он должен начать это делать. Ещё это не хватало покупать”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Данный вопрос он потребовал проинспектировать Комитету госконтроля, заявив, что подобной продукции Беларусь закупает “ежегодно на миллионы долларов”.

“Я вас прошу (пока прошу): вы должны сделать то, что я требую от правительства (а они пришли к вам), и произвести очень нужный для мира товар”, - заявил Лукашенко.

Относительно расширения номенклатуры конкретного предприятия - “Легмаша” - Лукашенко потребовал производить “серьезную продукцию”, а не “все время “лапти плести”, при этом таким образом, чтобы при выполнении военных заказов, на которых специализируется предприятие, производство “мирной и востребованной продукции не отошло на второй план или не исчезло совсем”. Он особо подчеркнул, что “губить экспорт - это преступление” и поручил взять этот вопрос на “железный контроль” областной администрации.

[info_b]Как пояснили в Администрации президента, “Легмаш” помимо продукции военного назначения выпускает и товары мирного, гражданского назначения - от чугунных сковород и казанов до изделий, предназначенных для нефтегазовой отрасли. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что в апреле этого года президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности рассказал о коррупции в этой сфере, в частности об “ошибках” руководства и о том, за что “прощения быть не может”.

«Не ходите и не плачьтесь» — Лукашенко рассказал, за что в промышленности «не может быть прощения»