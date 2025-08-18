Поднимется до 3,1 рубля? Финансовый аналитик назвал причины для роста курса доллара в Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.08.2025 08:53 , Обновлено: 18.08.2025

Финансовый аналитик Михаил Грачев рассмотрел на валютном рынке несколько причин для роста курса доллара в Беларуси выше 3 рублей. Оказывать влияние на курсы, по его словам, в ближайшее время будет не только большая геополитика.

Именно она, по словам эксперта, влияла на валютные колебания на прошлой неделе. Речь о саммите Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, последствия которого, по словам Грачева, будут ощущаться и на этой неделе. Однако, если по итогам прошлой недели белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам, то на этой неделе не исключено проседание рубля, заявил эксперт в комментарии порталу Myfin.by.

Причиной возможного роста курса доллара Грачев назвал события на российском рынке. Так, с 14 августа российское правительство отменило обязательную продажу иностранной валюты для некоторых экспортёров. Если раньше они обязаны были направлять 40% своей валютной выручки на специальные счета и продавать с них не менее 90% валюты на внутреннем рынке, теперь этот норматив отменён. Между тем, по словам специалиста, именно этот отменённый указ в последние несколько лет наполнял российский финансовый рынок иностранной валютой.

“В условиях ограниченного спроса со стороны импорта и физических лиц, на внутреннем рынке сложился устойчивый профицит валюты, что по факту оказывает существенное давление на курс доллара в том числе. По мере ухода с рынка части валюты и стабилизации баланса спроса и предложения не исключено, что курс доллара на российском рынке поднимется до 82,0- 85,0 рублей”, - дал свой прогноз Грачев.

Такое развитие событий, по его словам, “почти автоматически” может привести к росту курса американской валюты и в Беларуси - до 3,05 – 3,1 рубля за доллар .

Впрочем, эксперт предупредил, что курс доллара будет расти не скачкообразно, а постепенно. Поддержать российский рубль (а с ним по цепочке и национальную валюту Беларуси), по мнению, Грачева, может начало нового налогового периода в России в конце этой недели.

В свою очередь директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев в комментарии порталу Office Life заявил, что геополитические манёвры с переговорами России и Украины пока способствует сохранению стабильности белорусского рубля.

Отмену продажи валютной выручки для экспортеров в России эксперт расценил как признак того, в стране в настоящее время нет проблем с валютной ликвидностью.

“Поэтому курс белорусского рубля, который тесно связан с российским, вероятно, в ближайшее время будет достаточно стабилен, находясь в пределах 2,95–2,98 рубля за долла р, без серьезных рывков вверх или вниз”, - дал свой прогноз эксперт.

Ранее Telegraf.news сообщил, что золотовалютные резервы Нацбанка Беларуси достигли высокой отметки 11,9 млрд долларов. Ещё весной глава ведомства Роман Головченко говорил о надеждах превысить отметку в 11 млрд в долларовом эквиваленте. Таким образом с начала года ЗВР выросли уже на 3 млрд долларов.

Скупили у белорусов? Нацбанк Беларуси нарастил ЗВР на 3 млрд долларов