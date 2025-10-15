В России цены на рыбу выросли на 28%. А что у нас и к чему готовиться белорусам?

Опубликовано: 15.10.2025 18:54 , Обновлено: 15.10.2025

Российское ведомство ФАС, которое следит за ценами, разослало производителям рыбной продукции письма с требованием умерить аппетиты и сдерживать рост цен. Только с начала года соленая сельдь в РФ выросла в цене на 28% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

В то же время, соленая, маринованная и копченая рыба подорожала в среднем на 25%, мороженая разделанная рыба (за исключением лососевых) подорожала в среднем на 24%, неразделанная — на 28%.

Что с ценами на рыбу в Беларуси?

В Беларуси ситуация похожая. В стране нет своих морей (в Минском - сельдь не словишь). А импорт морской рыбы в значительной степени идёт из России.

Известно, что в 2024 году экспорт рыбы из России в Беларусь вырос на 22% и составил более 85 тыс. тонн. А в 2023 году общий ввоз морской рыбы в Беларусь составил около 185 тыс. тонн.

Если посмотреть на динамику розничных цен на рыбу и рыбные изделия в Республике, то она будет очень похожа на ситуацию на российском рынке.

За год, по данным Белстата, цены на все виды рыбной продукции продемонстрировали рост, причем выше средней инфляции в стране. Но темпы роста значительно отличались.

1. Наибольший рост (более 20%)

Икра лососевых рыб: +43,4% (со 182,38 до 261,44 руб.)

Сельдь соленая: +35,5% (с 9,65 до 13,08 руб.)

Рыба мороженая неразделанная: +26,2% (с 8,02 до 10,12 руб.)

Рыба соленая и копченая (кроме сельди): +28,2% (с 19,54 до 25,05 руб.)

Рыба мороженая (филе и разделанная): +29,8% (с 11,36 до 14,75 руб.)

2. Значительный рост (10-20%)

Рыба соленая и копченая деликатесная: +8,3% (с 65,72 до 71,14 руб.)

Консервы рыбные натуральные: +15,8% (с 7,16 до 8,29 руб.)

Консервы рыбные в томатном соусе: +12,7% (с 4,57 до 5,15 руб.)

Пресервы рыбные: +14,4% (с 4,16 до 4,76 руб.)

3. Умеренный рост (менее 10%)

Рыба живая: +3,7% (с 10,26 до 10,64 руб.)

Крабовые палочки: +9,3% (с 12,68 до 13,86 руб.)

Прочие виды икры рыб: +7,3% (с 6,62 до 7,10 руб.)

Как видим, сильнее всего подорожали деликатесные и слабообработанные виды продукции — икра лососевых и цельная мороженая рыба. Правда, к ним присоединилась и самая популярная среди белорусов - сельдь.

Относительно небольшой рост цен на те же крабовые палочки и консервы в томатном соусе делает эти товары наиболее стабильными по стоимости для потребителей. Впрочем, есть вероятность, что не такого резкого роста цен в этой категории производители достигли за счёт шринкфляции или изменения рецептуры.

Что будет дальше с ценами на рыбу?

Цены на рыбу растут не только в Беларуси и России. В 2024 и 2025 годах мировые цены на рыбу формировались под влиянием противоположных тенденций: происходило снижение цен на аквакультуру, в то же время росла цена на виды, добываемые в дикой природе.

Цены на рыбу в 2026 году, вероятно, будут расти, особенно на красную, что обусловлено сокращением предложения и давлением со стороны регулирования. Это мировая тенденция.

Плюс в следующем году вступят в силу новые ограничения на вылов рыбы, в частности, в Балтийском море и для скумбрии. Еврокомиссия также предложила значительно сократить вылов сельди и тресковых.