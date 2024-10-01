Подделки какой валюты находят в Беларуси чаще всего? Нацбанк назвал 4 банкноты, с которыми нужно быть настороже

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Опубликовано: 01.10.2024 11:21 , Обновлено: 01.10.2024

В Национальном банке Беларуси рассказали о поддельных купюрах, которые выявили в нашей стране за январь-июнь текущего года. Так, за шесть месяцев специалисты обнаружили 323 ненастоящие банкноты, в том числе 2 фальшивые монеты. Чаще всего, по данным финансового регулятора, подделывали доллары — 80,2% об общего количества.

На втором месте среди фальшивок значатся российские рубли — 11,8%, на третьем — евро (6,8%), а вот белорусскую валюту подделывали реже всего – 0,9%. При этом в Нацбанке подчеркнули: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество ненастоящих купюр уменьшилось на 19,7%, среди которых доля фальшивых долларов снизилась на 25,6%, а евро – на 26,7%.

А вот билеты банка России, наоборот, подделывали чаще. По данным Нацбанка Беларуси, за январь-июнь 2024 года таких банкнот стало больше на 111,1% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

С купюрами какого номинала нужно быть настороже?

Большую долю подделок — 55,7% — специалисты ожидаемо выявили в Минске. На остальные регионы Беларуси пришлось всего 2,2-16,7% от общего числа фальшивых денежных знаков. В целом по стране их изъяли в 35 населённых пунктах.

Купюры какого номинала подделывали чаще всего?

100 долларов — 228 штук;

50 долларов — 31 штука;

5000 российских рублей — 34 штуки;

50 евро — 13 штук.

Откуда в Беларуси фальшивые деньги?

Ранее в МВД Беларуси рассказывали, что, как правило, подделки попадают в нашу страну из-за границы. В большинстве случаев их привозят обычные граждане, которые за рубежом решили обменять купюры у «валютчиков», или же им просто не повезло с работодателями.

Похожий случай недавно произошёл в Бресте. Мужчина пошёл в банк, чтобы обменять 100 долларов на белорусские рубли. Впоследствии оказалось, что они фальшивые. По его словам, купюру белорус привёз из Польши, и о том, что она поддельная, знать не знал.

Чем грозят подобные действия?

Тем не менее, за каждую ненастоящую банкноту возбуждается уголовное дело. Согласно ст.221 УК РБ, если вашу виновность докажут, грозит ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом или без.

А вот если проделать тот же «трюк» повторно, в составе организованной группы или в особо крупном размере, отсидеть придётся больше. За такое суд может лишить свободы сроком до 15 лет с наложением штрафа, [link href=“https://belta.by/regions/view/zhitel-bresta-prines-dlja-obmena-v-bank-poddelnye-100-628175-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство БелТА.

«Разумеется, без специальных технических средств выявить подделку сложно. Зачастую фальшивки имеют более потёртый вид, чем и отличаются от остальных купюр. Как правило, их штампуют на бумаге, которая на ощупь отличается от бумаги, специально предназначенной для печати денежных знаков», — предупредили в УБЭП УВД Брестского облисполкома.

Как проверить?

Если вам показалось, что с купюрой что-то не так, в МВД Беларуси [link href=“https://vitebsk.gov.by/special/ru/ovd_okt/chto-delat-esli-u-vas-okazalas-poddelnaja-banknota-32582/” target=“_blank” rel=“noopener”] посоветовали [/link] обратить внимание на:

отсутствие или имитацию водяного знака на купонном поле;

отсутствие или имитацию защитной нити и цветных волокон в толще бумаги;

отсутствие рельефности и нечёткие изображения;

отсутствие скрытого изображения;

бумагу — обычно она мягче подлинной;

реакцию с водой — на поддельных купюрах изображение размывается.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Брестского облисполкома пояснили белорусам, когда обмен валюты может закончиться “административкой” и штрафом до 6000 рублей или даже больше.

Штраф — до 6000 рублей. В МВД пояснили, когда белорусам грозит «административка» за обмен валюты