На рынке под Минском нашли тюльпаны по 1,5 рубля

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Опубликовано: 07.03.2025 13:28 , Обновлено: 07.03.2025

На рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы (Минский район) можно купить тюльпаны значительно дешевле, чем в среднем по Минску. Об этом сообщили пользователи соцсетей и Instagram-аккаунт самого рынка.

В то время как в столице средняя цена на тюльпаны, по сообщениям, составляет около 4 рублей за штуку, на рынке «Новый Лебяжий» были замечены цветы по цене от 1,5 до 2,5 рубля. Во всяком случае, так заявил аккаунт самого рынка. Одна из пользовательниц в комментариях подтвердила наличие тюльпанов по низким ценам.

Так, в одном из TikTok-видео с рынка видна коробка с тюльпанами по цене 2 рубля за штуку. Хотя, судя по видео, основной ассортимент продаётся по 2,5 рубля.

Кстати, вчера журналисты Telegraf.news выяснили, где в самом центре Минска можно приобрести тюльпаны по 2 рубля за штуку.

Где в Минске купить тюльпаны от 2 рублей? Нашли несколько вариантов