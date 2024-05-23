Почти в 2 раза. МАРТ предложил увеличить сумму льготного кредита под 4%

Опубликовано: 23.05.2024 15:17 , Обновлено: 23.05.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов во время ХХI Ассамблеи деловых кругов, которая прошла в четверг, 23 мая, предложил почти в два раза увеличить размер кредита "На родныя тавары". Напомним, сейчас максимальная сумма на продукцию отечественного производства составляет 300 базовых величин, то есть 12 тысяч белорусских рублей.

Алексей Богданов рассказал, что верхнюю планку лимита собираются повысить до 500 базовых — на сегодняшний день это 20 тысяч рублей. Одной из главных причин, по словам министра, стала новая опция: теперь белорусы в рамках кредита могут приобретать целые “домокомплекты”, то есть изделия деревообработки.

Так, например, с апреля 2024 года в перечень отечественных товаров, которые можно взять в “Беларусбанке” под 4% годовых, попали:

комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов;

деревянные окна и двери;

ламинированные напольные покрытия;

керамогранит;

воздухоочистители и вытяжки;

навесное и прицепное оборудование к мотоблокам, мини-тракторам;

отопительные газовые котлы и др.

[info_b]По данным МАРТ, с января по апрель 2024 года белорусы взяли таких кредитов на 142 миллиона рублей. За это время в “Беларусбанке” заключили более 28 тысяч договоров, передало издание Office Life.[/info_b]

Что это за кредит такой?

Кредит «На родныя тавары» запустили для «стимулирования розничной торговли товарами белорусских производителей». То есть потратить кредитные средства можно исключительно на покупку товаров отечественного производства, рассказали в правительстве.

Кредит «Беларусбанк» готов выдать на 3 года под фиксированную ставку 4% годовых (она останется неизменной в течение всего срока кредитования). На данный момент максимальная сумма составляет 300 базовых величин, онако для каждого белоруса она может отличаться, поскольку всё зависит от платёжеспособности. Более того, на руки человек деньги не получит — кредитные средства банк перечислит на счета продавца безналично, на основании документов на оплату товара (счёт-фактуры или договора).

Плюс 3 позиции. Совмин расширил ассортимент товаров, на которые белорусы могут взять кредит под 4%