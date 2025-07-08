Почему в Беларуси рекордный падеж скота? В Академии наук назвали 3 основные причины

Опубликовано: 08.07.2025 10:21 , Обновлено: 10.07.2025

Почему в Беларуси в последние годы регистрируются рекордные показатели падежа скота? Возможные причины, а также способы решения проблемы 7 июля в эфире гостелеканала СТВ обсудили представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Национальной академии наук Беларуси.

“Ничего катастрофического”?

Так, председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Караник заявил, что складывающая сейчас ситуация с падежом скота в Беларуси не является “катастрофической”.

“Ничего экстраординарного или катастрофического в последний год не произошло. Когда говорят о том, что исторически высокие цифры падежа, надо понимать, из чего они состоят”, - заявил в эфире СТВ Караник.

По его словам, более существенные цифры по падежу за последний год были отражены в статистике благодаря тому, что был налажен чёткий учёт таких случаев благодаря информационной системе учёта, которая заработала в полную силу, а также более жёсткому контролю за так называемым “скрытым падежом”, когда сельхозорганизации маскируют реальный цифры под видом продажи мяса населению и других причин.

“В результате мы получили достоверные цифры, какое количество у нас непроизводительного выбытия скота именно по причине падежа”, - пояснил Караник.

Второй причиной высоких цифр он назвал “исторически высокую плотность содержания скота” из-за планомерного перевода скота на круглогодичное стойловое содержание. Такой переход, по словам Караника, требует изменения подходов в содержании скота, корректировки рациона. Именно недоработки в этом вопросе глава НАН назвал второй причиной увеличения падежа.

[info_b]Согласно статистике Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, озвученной главой ведомства Юрием Горловым в мае этого года, в прошлом году падеж крупного рогатого скота в Беларуси составил 147,9 тыс. голов, а за 4 месяца 2025 года — уже 52 тыс. голов. Об “историческом максимуме” падежа на тематическом совещании по сельскому хозяйству заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. [/info_b]

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Что не так с тремя “китами” здоровых коров в Беларуси?

В свою очередь первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Глущенко назвал три основных “кита”, на которых, по его мнению, держится здоровье животных и нарушение которых приводит к падежу скота:

кормление,

содержание,

уход (в это понятие включается в том числе проведение ветеринарных и профилактических мероприятий).

По словам специалиста, как только что-то одно нарушается, “происходит сбой, происходит падеж”. Чувствительнее всего к нарушениям в кормлении, содержании и уходе, то есть к бесхозяйственности, по словам Глущенко, молодняк (до 40% падежа скота происходит именно в этой возрастной группе).

Представитель Минсельхозпрода также отметил, что для различных регионов Беларуси характерны свои проблемы, влияющие на процент “выбытия коров основного стада”. По его словам, проблема с первым пунктом больше характерна для Могилевской и Гомельской областей, где отмечается более низкое качество кормов .

Для Брестской и Гродненской областей, в свою очередь, характерна высокая продуктивность как основная причина выбытия, заявил Глущенко. Его слова подтвердил и Караник, который заявил, что причиной “выбытия” коров являются в том числе и “рекордные надои” .

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“По стране две области – Брестская и Гродненская – перевалили за 7,5 тысячи литров на одну корову. Это среднеобластной показатель в год, а я думаю, что Брестская область имеет все шансы в этом году взять рубеж и в 8 тысяч”, - поделился статистикой глава НАН и заявил, что подобное “интенсивное животноводство” требует “чуть более других подходов к сохранности скота”.

[info_b]В Европе средние надои от коров варьируются в зависимости от страны, но в целом они выше, чем в среднем по миру. Например, в Дании средний показатель составляет 9,6 тыс. кг в год, а в Нидерландах – 8,7 тыс. кг. В некоторых странах, таких как Эстония, средние надои даже превышают 10 тысяч кг в год.[/info_b]

Что же касается падежа молодняка скота, то, по словам Караника, главным условием его недопущения является второй “кит”, который требует от руководства сельскохозяйственного предприятия проведения “политики НЭП” - “наведения элементарного порядка”.

Касательно ветеринарного ухода глава НАН заявил о том, что ситуация в Беларуси “гораздо лучше, чем в многих сопредельных странах”, если смотреть поч чистому количеству ветеринаров на 10 тысяч голов скота

“Мы просто-напросто, наверное, не совсем рационально используем такие высококвалифицированные кадры”, - озвучил одну из проблем отрасли Караник, пояснив при этом, что для многих “не очень сильных” хозяйств проблема с ветеринарными кадрами упирается в зарплату, поскольку они не могут дать специалистам конкурентную зарплату.

При этом, как ранее рассказал Telegraf.news, первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Кирилл Глущенко заявил, что в Беларуси не допустили эпидемий таких особо заболеваний у коров, как бруцелёз, туберкулёз и лейкоз. Все три заболевания могут представлять серьёзную опасность для человека, особенно при употреблении необработанных молочных продуктов и мяса.

Минсельхозпрод заявил, что в Беларуси нет эпидемий бруцелеза, туберкулёза и лейкоза у коров