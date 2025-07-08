Минсельхозпрод заявил, что в Беларуси нет эпидемий бруцелеза, туберкулёза и лейкоза у коров

Опубликовано: 08.07.2025 07:45 , Обновлено: 08.07.2025

Первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Кирилл Глущенко заявил, что в Беларуси не допустили эпидемий таких особо заболеваний у коров, как бруцелёз, туберкулёз и лейкоз. Все три заболевания могут представлять серьёзную опасность для человека, особенно при употреблении необработанных молочных продуктов и мяса.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Глущенко заявил, что государственная ветслужба не допустила возникновения и распространения в стране особо опасных заболеваний.

“У нас нет ящура, у нас нет трёх основных заболеваний, которые нам позволяют экспортировать свою молочную продукцию во все страны мира – лейкоз, бруцеллез, туберкулез. Поэтому о больших каких-то эпидемиях говорить не приходится”, - заявил представитель Минсельхозпрода.

[info_b]Лейкоз, бруцеллез и туберкулез у коров представляют серьезную опасность для человека, так как могут передаваться от животных к людям. Риски передачи заболевания повышаются, если пить сырое молоко, употреблять молочные продукты и мясо без достаточной термической обработки. Бруцеллёз может передаваться при контакте с больными животными (через поврежденную кожу, слизистые), а туберкулёз и вовсе - воздушно-капельным путём.[/info_b]

Глущенко назвал три основных “кита”, на которых, по мнению ветслужбы, держится здоровье животных и нарушение которых приводит к падежу скота, с которым усиленно борются сельхозпредприятия:

кормление,

содержание,

уход.

По словам специалиста, как только что-то одно нарушается, “происходит сбой, происходит падеж”. Чувствительнее всего к нарушениям в кормлении, содержании и уходе, то есть к бесхозяйственности, по словам Глущенко, молодняк (до 40% падежа скота происходит именно в этой возрастной группе).

Представитель Минсельхозпрода также отметил, что для различных регионов Беларуси характерны свои проблемы, влияющие на процент “выбытия коров основного стада”. По его словам, для Брестской и Гродненской характерна высокая продуктивность как основная причина выбытия, а основной причиной падежа коров взрослого основного стада в Могилевской, Гомельской областях специалист назвал низкое качество кормов

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом месяце председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Караник на выездном семинаре-совещании в Минском районе при участии президента Беларуси Александра Лукашенко предложил задействовать ПЦР-лаборатории, сеть которых значительно расширили в Беларуси несколько лет назад во время пандемии коронавируса, в ветеринарии. С их помощью Караник, в частности, предложил проводить тестирование коров и другого скота.

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