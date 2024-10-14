Почему одежда белорусских брендов такая дорогая? Руководитель "маленького бизнеса" по пошиву одежды назвала 6 причин

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Опубликовано: 14.10.2024 11:36 , Обновлено: 14.10.2024

Один из руководителей белорусских брендов рассказала на просторах TikTok, почему их одежда такая дорогая. По словам девушки, подобные жалобы в Интернете можно увидеть постоянно. Однако основная причина заключается в том, что покупатели не знают всех тонкостей производства, которыми белоруска и поделилась с пользователями соцсети.

Она отметила, что вся одежда её бренда шьётся и вяжется исключительно в Беларуси, а не “руками детей из Китая, Вьетнама или Бангладеш”. Это первое обстоятельство, которое “безусловно, влияет на стоимость”. Во-вторых, руководитель бренда подчеркнула, что они сами придумывают, разрабатывают и закупают ткани. При этом подавляющее большинство моделей отшиваются на контрактных производствах.

”…Соответственно, оплачивая пошив изделия, мы оплачиваем не только труд швеи, но и бизнес-услугу, которая включает в себя аренду, “коммуналку”, налоги и прочие сопутствующие расходы”, — объяснила пользовательница TikTok и руководитель белорусского бренда.

Далее она добавила, что много финансов уходит на закупку тканей, которые они заказывают у местных поставщиков. А те, в свою очередь, “накручивают копеечку”, поэтому бренду приходится платить больше, чем если бы они заказывали напрямую у завода. А сделать это не предоставляется возможным, т.к. “таковы реалии маленького бизнеса”, рассказала руководитель.

Ещё одной причиной дороговизны отечественной дизайнерской одежды она назвала зарплаты, напомнив, что работодателю приходится платить налоги с каждого сотрудника. Следующий пункт — содержание магазина, где нужно отдать деньги на аренду, “коммуналку” , кондиционер и т.д. Всё это, по её словам, и выливается в немаленькие деньги, которые “как ни крути, мы обязаны закладывать в стоимость наших изделий”.

“Маркетинг, реклама, создание контента, те же красивые пакетики… И налоги”, — подытожила ответ на вопрос про дороговизну белорусских брендов одна из его руководителей.

“Это ваше мнение как собственника бренда и оно имеет место, даже учитывая ваши “недоговорки”. Но действительность такова,что свитер за 189 рублей — это цена не для статистического белоруса”, — написала под видео одна из пользовательниц соцсети.

“Так я и не поняла, почему должна купить одежду у вас по невероятно высокой цене, из жалости?” — тут же возмутилась другая.

“Покупателю неинтересны моменты пошива. Наш покупатель хочет адекватную цену его зарплате. Даже если взять среднюю зарплату в 2000 рублей, то свитер = 10% от дохода — непосильная роскошь”, — высказал мнение под видео белоруска, на что руководитель бренда ему ответила:

“Мы, как бренд одежды, не отвечаем за благополучие всего народа. Мы создаём продукт в рамках наших сил и возможностей, для определённой целевой аудитории”.

Ранее Telegraf.news писал, что суд в Гомеле признал информационную продукцию торговой марки Supcable экстремистским материалом. Это сделали после того, как специальная комиссия усмотрела в логотипе сходство с нацистской символикой. Теперь белорусам за ношение одежды бренда с логотипом грозит административная ответственность.

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