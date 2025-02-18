Как осенний указ повлиял на криптовалютный рынок Беларуси? Жишкевич указал, где "узкое горлышко", а где "новые возможности"

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.02.2025 14:22 , Обновлено: 18.02.2025

Председатель Совета Ассоциации белорусских банков и глава Наблюдательного Совета Альфа-Банка (Беларусь) Андрей Жишкевич прокомментировал для Telegraf.news, как повлиял на рынок криптовалют в Беларуси сентябрьский указ № 367 "Об обращении цифровых знаков (токенов)".

[info_b]Андрей Жишкевич — известный белорусский банкир, имеющий богатый опыт работы в различных структурах банковского управления. Он работал в должности главы правления МТБанка, позже председателя правления Банка развития Республики Беларусь. В 2022 году его карьера сделала новый виток - Банкир вошел в Наблюдательный совет Альфа-Банка и стал его независимым директором. В 2024 году Андрей Жишкевич параллельно занял должность главы Совета Ассоциации белорусских банков.[/info_b]

“Дополнительный стимул”

По мнению Андрея Жишкевича, новации, изложенные в указе, поспособствовали “бурному росту” криптовалютного рынка в Беларуси.

«Сейчас для легального ввода фиатных средств на крипторынок белорусским клиентам необходимо в обязательном порядке задействовать уполномоченных криптоператоров-резидентов ПВТ. Это даёт всему «регулируемому» рынку дополнительный стимул», - отметил эксперт.

[info_b]

Фиатные * (лат. fiat — декрет, указание) или * фидуциарные * (от лат. fiducia — доверие) — символические, бумажные, кредитные и другие средства, не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами.

Номинальная стоимость фиатных денег устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Зачастую фиатные деньги применяются как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу.

К фиатным деньгам относятся доллар США, евро, белорусский и российский рубли и другие валюты. [/info_b]

В МНС объяснили, как правильно платить налоги с криптовалюты в Беларуси. Когда 26%?

Фото иллюстрационное/Bloomberg

“Остается “узкое горлышко”

Помимо этого, Андрей Жишкевич отметил ещё один фактор роста популярности криптовалют в Беларуси - возможность их задействования при проведении внешнеэкономических расчетов . Однако есть нюансы.

«Стоит учитывать, что в этом смысле всё равно пока остаётся «узкое горлышко». Так как внутренняя емкость рынка непосредственно криптовалют в Беларуси ограничена, для оперирования значимыми объёмами расчетов по внешнеэкономическим операциям необходимо покупать эту ликвидность на зарубежных криптобиржах. А с криптобиржами белорусским криптооператорам необходимо рассчитываться фиатной валютой, что опять же упирается в банковские взаиморасчеты», — объяснил глава Совета Ассоциации белорусских банков.

Андрей Жишкевич напомнил, что большой популярностью в Беларуси пользуется такой криптопродукт, как выпуск токенов-облигаций . По его словам, об этом свидетельствует появление новых операторов с ICO-лицензией в Беларуси.

[info_b]ICO-лицензия – лицензия на выпуск каким-либо проектом или компанией собственной криптовалюты с целью привлечения инвестиций.

Так, по информации пресс-службы ПВТ, в Беларуси сегодня имеют право осуществлять деятельность в сфере токенов 13 операторов - резидентов ПВТ. Это компании: «АймЭкс Глобал», «Альтерпэй», «Брайтум», «Дзеньги», «Дзеньги Ком», «ДФС», «ЕРПБЕЛ», «Новые цифровые инвестиции», «Пиксель Интернет», «Прим Брокер», «Уайт Бёрд», «Файнекс» и «Цифра брокер».[/info_b]

Однако, подчеркнул Андрей Жишкевич, если говорить непосредственно о белорусских банках - они по-прежнему пока лишены возможности эмитировать собственные токены, а также приобретать токены и тем более «классическую» криптовалюту в свой портфель.

«Но, полагаю, здесь все-таки есть перспектива. Например, в России цифровые финансовые активы уже могут приобретаться банками и это неплохой прецедент на будущую перспективу», - заметил Жишкевич.

Фото иллюстрационное

В чем суть указа “Об обращении цифровых знаков (токенов)”?

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября 2024 года подписал указ № 367 “Об обращении цифровых знаков (токенов)”. Документ запрещает физическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам Парка высоких технологий (ПВТ) покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж (криптообменников).

«Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели — резиденты Парка высоких технологий, в целях инициирования совершения сделок (операций) по приобретению токенов передают, перечисляют (переводят) белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги исключительно операторам криптоплатформ, операторам обмена криптовалют, иным резидентам Парка высоких технологий, осуществляющим соответствующий вид деятельности», — сказано в указе.

Также только от этих операторов разрешено получать белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, полученные при совершении операций с токенами. То есть нельзя проводить сделки с токенами, в том числе с криптовалютой, минуя операторов.

Лукашенко запретил белорусам покупать и продавать криптовалюту вне криптобирж страны