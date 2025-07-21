"По такой цене сам бы возил" - В Германии в магазинах заметили белорусские лисички. У зрителей возникли вопросы

🎥 Видео

Опубликовано: 21.07.2025 12:55 , Обновлено: 21.07.2025

Белорус опубликовал в TikTok видео, в котором показал прилавок в одном из немецких городов, где на продаже были выставлены белорусские лисички. Цена на них вызвала споры среди подписчиков.

Мужчина показал упаковку лисичек, на котором было написано made in Belarus. Цена за 250 грамм была указана 3,79 евро. Причем на ценнике было указано, что действует акция. Тем не менее за килограмм выходило чуть более 15 евро (порядка 51-52 рубля за килограмм).

Многих задело, что автор видео назвал грибы - “санкционным” продуктом. Ему сразу заперечили, что ЕС не запрещает возить белорусские грибы. “Работаю водителем. Лично перевозил 20 тонн лисичек из Беларуси в Австрию”, - рассказал один из водителей.

Впрочем, как часто бывает, люди стали сравнивать цены на лисички в Беларуси и Германии.

“Да я б по такой цене сам возил бы их в Германию”, - написал один из подписчиков.

Многие пожаловались, что на приемке у грибников скупают лисички лишь по 3-5 рублей. А где-то, по словам зрителей, ещё меньше: “2,5 руб за 1 кг принимают на Витебщине… вот и цены”.

Ещё один комментатор призвал зрителей не забывать, что грибы до Европы ещё должны доехать и в товарном виде: “Так почистите, упакуйте, заведите в Германию, плюс наценка магазина в Германии процентов 100%. так что там остаётся закупщикам в итоге?”

Кстати, в белорусских магазинах свежие лисички тоже появились. И как ни удивительно, цена на них похожая на немецкую.

Одна из пользовательниц TikTok поделилась видео из магазина крупной торговой сети. На ценнике на видео можно разглядеть 55 рублей за килограмм.

“Скупают по 5, помоют, положат в контейнер и продают по 55 за кило. Не пора ли бы взяться за этих махинаторов”, - возмутились уже и под этим видео.

“Рядом по 22 р за кг лисичка лежит и лучше, а эти лопухи кто брать будет”, - напомнили о разбросе цен в белорусских магазинах.

Кстати, этим летом урожай лисичек в белорусских лесах просто экстремальный. Telegraf.news писал, что грибной сезон в Беларуси в самом разгаре: соцсети заполонили фото с корзинами, вёдрами и даже багажниками, полными лисичек. Однако радуются далеко не все. Некоторым не хватает “благородных” грибов, другие же жалуются, что местами самих грибников гораздо больше, чем даров леса.

На официальном сайте Белкоопсоюза цены на закупку лисичек у белорусов в 2025 году не торопятся публиковать. Хотя в прошлом официально скупали от 4 до 10 рублей за килограмм.

Белорусы поделились «рекордным» урожаем лисичек, который «можно вывозить багажниками». А есть ли другие грибы?