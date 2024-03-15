По цене нового айфона. На минский рынок привезли исландского палтуса весом 30 кг. Сколько за кило?
На фермерский рынок "Валерьяново" в Минске привезли исландского палтуса весом 30 кг и с внушительным ценником. Журналисты портала Onliner поговорили с продавцом.
Цена за килограмм - 135 рублей. Весит рыба порядка 30 кг, то есть за тушку придется отдать больше 4 тыс. рублей. Это примерно столько же, сколько стоит новый iPhone.
“Это будет не только новый опыт для покупателей, но и интересный эксперимент для наших фишмонгеров [продавцы рыбы]. Качественно разделать, интересно рассказать и продать такую рыбу — задачка со звездочкой и своего рода профессиональный экзамен”, — рассказали представители компании John Dory, которая и привезла рыбу в Минск.
Они добавили, что решили показать белорусам необычную рыбу в честь дня рождения компании. “И если раньше удивить покупателя можно было дорадо или осьминогом, то с каждым годом для вау-эффекта нужно что-то более неординарное”, - отметили продавцы.
Обычный палтус в белорусских магазинах стоит значительно дешевле. К примерe, в магазинах сети Green цена за кусок филе палтуса в 400 г - 27,99 рублей, за кило палтуса потрошеного без головы - 69 рублей.
Примерно такие же расценки у компании Omega3: за килограмм синекорого палтуса придется отдать 48 рублей.
[info_b]Палтус - рыба семейства камбаловых, один из самых крупных представителей семейства. Обитают в северной части Атлантического и прилежащих частях Северного Ледовитого океанов. Встречаются на глубине до 2000 м. Тело удлиненное, плоское.[/info_b]
Ранее Телеграф рассказывал о еще одном дорогом продукте, который заметили на полках белорусских магазинов. Маленькая пачка весом в четыре грамма стоит почти четыре рубля. То есть за килограмм придется отдать почти 1000 рублей.
В белорусских магазинах появился продукт почти по 1000 рублей за кг. За что такие деньги?