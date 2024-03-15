Telegraf.news
ru

По цене нового айфона. На минский рынок привезли исландского палтуса весом 30 кг. Сколько за кило?

По цене нового айфона. На минский рынок привезли исландского палтуса весом 30 кг. Сколько за кило?
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

На фермерский рынок "Валерьяново" в Минске привезли исландского палтуса весом 30 кг и с внушительным ценником. Журналисты портала Onliner поговорили с продавцом.

Цена за килограмм - 135 рублей. Весит рыба порядка 30 кг, то есть за тушку придется отдать больше 4 тыс. рублей. Это примерно столько же, сколько стоит новый iPhone.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

“Это будет не только новый опыт для покупателей, но и интересный эксперимент для наших фишмонгеров [продавцы рыбы]. Качественно разделать, интересно рассказать и продать такую рыбу — задачка со звездочкой и своего рода профессиональный экзамен”, — рассказали представители компании John Dory, которая и привезла рыбу в Минск.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Они добавили, что решили показать белорусам необычную рыбу в честь дня рождения компании. “И если раньше удивить покупателя можно было дорадо или осьминогом, то с каждым годом для вау-эффекта нужно что-то более неординарное”, - отметили продавцы.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Обычный палтус в белорусских магазинах стоит значительно дешевле. К примерe, в магазинах сети Green цена за кусок филе палтуса в 400 г - 27,99 рублей, за кило палтуса потрошеного без головы - 69 рублей.

image

Примерно такие же расценки у компании Omega3: за килограмм синекорого палтуса придется отдать 48 рублей.

image

[info_b]Палтус - рыба семейства камбаловых, один из самых крупных представителей семейства. Обитают в северной части Атлантического и прилежащих частях Северного Ледовитого океанов. Встречаются на глубине до 2000 м. Тело удлиненное, плоское.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал о еще одном дорогом продукте, который заметили на полках белорусских магазинов. Маленькая пачка весом в четыре грамма стоит почти четыре рубля. То есть за килограмм придется отдать почти 1000 рублей.

В белорусских магазинах появился продукт почти по 1000 рублей за кг. За что такие деньги?

Темы: