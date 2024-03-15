По цене нового айфона. На минский рынок привезли исландского палтуса весом 30 кг. Сколько за кило?

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Опубликовано: 15.03.2024 17:17 , Обновлено: 15.03.2024

На фермерский рынок "Валерьяново" в Минске привезли исландского палтуса весом 30 кг и с внушительным ценником. Журналисты портала Onliner поговорили с продавцом.

Цена за килограмм - 135 рублей. Весит рыба порядка 30 кг, то есть за тушку придется отдать больше 4 тыс. рублей. Это примерно столько же, сколько стоит новый iPhone.

Фото: onliner.by

“Это будет не только новый опыт для покупателей, но и интересный эксперимент для наших фишмонгеров [продавцы рыбы]. Качественно разделать, интересно рассказать и продать такую рыбу — задачка со звездочкой и своего рода профессиональный экзамен”, — рассказали представители компании John Dory, которая и привезла рыбу в Минск.

Фото: onliner.by

Они добавили, что решили показать белорусам необычную рыбу в честь дня рождения компании. “И если раньше удивить покупателя можно было дорадо или осьминогом, то с каждым годом для вау-эффекта нужно что-то более неординарное”, - отметили продавцы.

Фото: onliner.by

Обычный палтус в белорусских магазинах стоит значительно дешевле. К примерe, в магазинах сети Green цена за кусок филе палтуса в 400 г - 27,99 рублей, за кило палтуса потрошеного без головы - 69 рублей.

Примерно такие же расценки у компании Omega3: за килограмм синекорого палтуса придется отдать 48 рублей.

[info_b]Палтус - рыба семейства камбаловых, один из самых крупных представителей семейства. Обитают в северной части Атлантического и прилежащих частях Северного Ледовитого океанов. Встречаются на глубине до 2000 м. Тело удлиненное, плоское.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал о еще одном дорогом продукте, который заметили на полках белорусских магазинов. Маленькая пачка весом в четыре грамма стоит почти четыре рубля. То есть за килограмм придется отдать почти 1000 рублей.

В белорусских магазинах появился продукт почти по 1000 рублей за кг. За что такие деньги?