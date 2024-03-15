В белорусских магазинах появился продукт почти по 1000 рублей за кг. За что такие деньги?

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Опубликовано: 15.03.2024 13:47 , Обновлено: 25.04.2025

В продуктовых магазинах Беларуси появился необычный продукт из Китая и Кореи. За маленькую пачку весом в 4 грамма просят почти четыре рубля. Выходит, за целый килограмм придётся отдать почти 1000 рублей?..

[info_b]Одна упаковка весом в 4 грамма стоит 3 рубля 97 копеек. Соответственно, килограмм продукта обойдётся в 992 рубля 50 копеек.[/info_b]

Речь идёт о сушеной морской капусте. Судя по всему, это может составить здоровую альтернативу чипсам для тех, кто сидит на диете или просто придерживается правильного питания.

Состав у продукта такой:

сушеная морская капуста;

оливковое масло;

кунжутное масло;

кукурузное масло;

соль.

В небольшой упаковке — несколько очень тонких пластинок, которые можно легко разорвать. По запаху они напоминают сушеную рыбу, отметил интернет-портал Onliner.

Фото: Владислав Борисевич

Аналогичную продукцию под другой торговой маркой мы нашли в онлайн-магазинах Беларуси. В описании указано, что “капуста выращена в водах Тихого океана”, а также содержит “витамины А, В, С, кальций, железо и йод”. Срок годности — 15 месяцев, а энергетическая ценность на 100 граммов составляет 319 килокалорий. Нехитрым подсчётом получаем, что одна пачка (4 г) содержит около 13 ккал. Вполне диетический продукт!

Ранее Телеграф писал о том, что на рынке под Минском появились медовые помидоры за 130 рублей.

130 рублей за кило. На рынке под Минском появились медовые помидоры