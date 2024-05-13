Плюс $89 млн долларов за апрель. Эксперты ЕАБР объяснили, почему ЗВР Беларуси растут третий месяц подряд

Опубликовано: 13.05.2024 12:42 , Обновлено: 13.05.2024

Экономисты Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 13 мая, в очередном статистическом обзоре назвали основную причину роста золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси. За предыдущий месяц их объём увеличился на 89 млн долларов, при этом рост этого макроэкономического показателя специалисты фиксируют третий месяц подряд.

Согласно предварительным данным Национального банка страны, по состоянию на 1 мая 2024 года объём ЗВР в Беларуси превысил 8,44 млрд долларов, увеличившись с 8,35 млрд долларов на 1 апреля.

Если сравнивать с началом этого года, то общий уровень золотовалютных резервов страны, согласно официальной статистике финансового регулятора,увеличился на 314,1 млн долларов.

Ключевым фактором роста ЗВР специалисты назвали ту же причину, что и в апреле - ощутимый рост цен на золото на мировых рынках. Только за апрель золото прибавило в цене 4,1%, что привело к увеличению стоимости монетарного золота в составе белорусских ЗВР - за месяц этот показатель увеличился на 160 млн долларов.

А вот резервные активы Беларуси в иностранной валюте, наоборот, сокращаются третий месяц подряд. За апрель их объём сократился на 67,8 млн долларов - до 3,07 млрд долларов.

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