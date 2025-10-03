Плюс 871,7 млн долларов за месяц. У Беларуси новый рекорд по ЗВР

Опубликовано: 03.10.2025 10:23 , Обновлено: 03.10.2025

Национальный банк 3 октября обновил данные по объёму золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси. Всего за месяц этот показатель увеличился сразу на 871,7 млн долларов и уже перевалил за 13 миллиардов.

По состоянию на 1 октября 2025 года белорусские золотовалютные резервы, согласно официальным предварительным данным Нацбанка, оцениваются почти в 13,3 млрд долларов . С начала этого года они выросли почти на 49% - на 1 января 2025 года в закромах Нацбанка было золота и иностранной валюты всего на 8,9 млрд долларов.

Месячный прирост оказался хоть и не рекордным в этом году, но весьма впечатляющим - плюс 871,7 млн долларов или плюс 7% .

Согласно официальной статистике Нацбанка, такой рывок был обеспечен главным образом за счёт увеличения объёма монетарного золота . Их в закромах Нацбанка, по состоянию на 1 октября, уже более чем на 6,6 млрд долларов (прибавка в 690 млн долларов за месяц).

Резервные активы в иностранной валюте за прошедший месяц также подросли, но не столь внушительно - на 176,1 млн долларов — с 5,069 до 5,24 млрд долларов.

Объём специальных прав заимствования, по данным Нацбанка, подрос самую малость и уже четвёртый месяц подряд остаётся в пределах 1,4 млрд долларов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторые белорусские специалисты связывают наблюдаемый рост золотовалютных резервов в Беларуси с «постепенной дедолларизацией» экономики страны, переходом в расчётах, например, за нефтепродукты, на российские рубли, а также с более активным использованием в расчётах китайских юаней.

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