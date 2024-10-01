Белорусскую компанию «Табак-Инвест» лишили права производить сигареты четырёх известных марок

Опубликовано: 01.10.2024 10:54 , Обновлено: 01.10.2024

Белорусская компания "Табак-Инвест" лишился права производить четыре популярные марки сигарет, которые до сих пор выпускались по лицензии японской корпорации JT International и её британской "дочки" Gallaher Group. Лицензионное соглашение было расторгнуто ещё в мае этого года и сейчас компания распродаёт последние остатки известных брендов.

По информации портала «Белорусы и рынок», у «Табак-Инвест» закончилась лицензия на производство следующих марок сигарет средней ценовой категории:

Winston,

Camel,

Sobranie,

Monte-Carlo.

При этом в перечне Министерства по налогам и сборам (МНС) Беларуси по максимальным розничным ценам на сигареты с фильтром, который ведомство обновляет ежемесячно, сигареты этих марок ещё фигурируют. Дело в том, что согласно белорусскому законодательству, эта информация даже после отзыва лицензии у компании может оставаться на сайте налогового регулятора как минимум три года, а на остатки на складах компания также имеет право поднимать цены (что, собственно, и произошло в августе с сигаретами Camel).

Причину отзыва лицензии у белорусского производителя в JT International, которая стала первой из крупных мировых табачных компаний, локализировавших своё производство в Беларуси, не комментировали. Однако известно, что ещё в декабре 2023 года “Табак-Инвест” и её ведущие совладельцы Павел Топузидис и Виктор Петрович - попали под действие санкции Минфина США.

При этом, как отметили обозреватели портала «Белорусы и рынок», от сотрудничества с российскими компаниями, которые также попали под санкции, JT International не отказалась. В связи с этим экономические аналитики высказали предположение, что популярные у белорусских потребителей марки сигарет либо продолжат завозить в Беларусь из России, либо заключат новое лицензионное соглашение с одной из новых компаний, появившихся недавно на белорусском рынке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году в перечне от МНС появились две новые компании, которые занимаются производством и импортом табачных изделий в Беларусь - “АЛИДИ-Вест” и “Сентони ПРО”.

МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. А какой новый производитель табачных изделий появился?