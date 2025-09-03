Плюс 471,4 млн долларов за месяц. ЗВР Беларуси перевалили за 12 млрд долларов

Опубликовано: 03.09.2025 10:13 , Обновлено: 03.09.2025

Национальный банк 3 сентября отчитался о новом рекорде золотовалютных резервов (ЗВР) страны. По предварительным данным, в первый месяц осени этот показатель преодолел отметку в 12 млрд долларов.

По состоянию на 1 августа 2025 года белорусские золотовалютные резервы оцениваются в 12,413 млрд долларов. С начала этого года они приросли почти на 3,5 млрд долларов, то есть почти на 40%, а прирост за месяц составил 471,4 млн долларов.

Согласно официальной статистике Нацбанка, такой прирост был обеспечен в равной степени увеличением резервных активов в иностранной валюте и объёма монетарного золота:

резервные активы в иностранной валюте прибавили 251,8 млн долларов — с 4,817 до 5,069 млрд долларов;

монетарное золото - плюс 225,1 млн долларов — с 5,7 до 5,9 млрд долларов.

Объём специальных прав заимствования, по данным Нацбанка, сокращается второй месяц подряд. За август этот показатель упал до 1,404 млрд долларов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторые белорусские специалисты связывают наблюдаемый рост золотовалютных резервов в Беларуси с «постепенной дедолларизацие» экономики страны, переходом в расчётах, например, за нефтепродукты, на российские рубли, а также с более активным использованием в расчётах китайских юаней.

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