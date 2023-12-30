Плюс 45 копеек. Производители подняли цены на сотню видов сигарет в Беларуси с 1 января

💼 Официально

Опубликовано: 30.12.2023 08:45 , Обновлено: 30.12.2023

Министерство по налогам и сборам (МНС) озвучило новые розничные цены на сигареты с фильтром, которые установили белорусские производители и импортёры с 1 января 2024 года. Подорожание на 5-45 копеек за пачку запланировали все табачные фабрики страны, причем в цене вырастут более сотни популярных видов сигарет как I, так и II ценовой категории.

Так, согласно информации МНС, некоторая продукция Гродненской табачной фабрики “Неман” с 1 января подорожает на 30-40 копеек . В частности, вырастут цены на сигареты следующих брендов:

“Магнат”,

“Минск”,

“Премьер”,

“Фэст”,

Dove,

Minsk City,

Minsk Capital,

Credo,

NZ,

Queen,

Matrix,

Portal,

Pall Mall,

Rigins,

Rothmans,

RB.

Цены на сигареты производства ООО “Табак-инвест” планируется поднять на 5-30 копеек :

MAC,

Kalipso,

Pall Mall,

Rothmans,

Lucky Strike,

“Корона”,

“Форт”,

LD Compact Lounge Special,

Camel,

Richmond.

ООО “Интер Тобакко” запланировал повышение цен на 30-45 копеек на следующие марки сигарет:

Dove,

Red Bor,

RB,

Rigins.

Предприятие “Беларусьторг” , которое занимается импортом табачных изделий в нашу страну, также решило поднять цены на некоторые виды сигарет II ценовой категории: на 20 копеек подорожает пачка шести видов сигарет марки Chapman, на 30 копеек - четыре вида сигарет Rothmans.

Кроме того, “Беларусьторг” планирует вывести на рынок шесть видов новой марки сигарет Esse II ценовой категории. Стоимость за пачку составит от 6,8 до 6,9 рубля.

[info_b]С полным списком и новыми ценами на все виды сигарет, действующими с 1 января 2024 года, можно ознакомиться на сайте МНС по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что с 1 января 2024 года в Беларуси запланировано повышение минимальных налоговых ставок по подакцизным товарам и услугам. К ним относятся в том числе и сигареты и прочие табачные изделия. Размеры акцизных сборов на сигареты в Беларуси прописаны в договоре с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, который с января прошлого года обеспечивает «равные конкурентные условия для субъектов хозяйствования» двух государств.

Специалисты рассказали, на сколько вырастут цены на все сигареты в 2024 году