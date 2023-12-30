Плюс 45 копеек. Производители подняли цены на сотню видов сигарет в Беларуси с 1 января
Министерство по налогам и сборам (МНС) озвучило новые розничные цены на сигареты с фильтром, которые установили белорусские производители и импортёры с 1 января 2024 года. Подорожание на 5-45 копеек за пачку запланировали все табачные фабрики страны, причем в цене вырастут более сотни популярных видов сигарет как I, так и II ценовой категории.
Так, согласно информации МНС, некоторая продукция Гродненской табачной фабрики “Неман” с 1 января подорожает на 30-40 копеек . В частности, вырастут цены на сигареты следующих брендов:
- “Магнат”,
- “Минск”,
- “Премьер”,
- “Фэст”,
- Dove,
- Minsk City,
- Minsk Capital,
- Credo,
- NZ,
- Queen,
- Matrix,
- Portal,
- Pall Mall,
- Rigins,
- Rothmans,
- RB.
Цены на сигареты производства ООО “Табак-инвест” планируется поднять на 5-30 копеек :
- MAC,
- Kalipso,
- Pall Mall,
- Rothmans,
- Lucky Strike,
- “Корона”,
- “Форт”,
- LD Compact Lounge Special,
- Camel,
- Richmond.
ООО “Интер Тобакко” запланировал повышение цен на 30-45 копеек на следующие марки сигарет:
- Dove,
- Red Bor,
- RB,
- Rigins.
Предприятие “Беларусьторг” , которое занимается импортом табачных изделий в нашу страну, также решило поднять цены на некоторые виды сигарет II ценовой категории: на 20 копеек подорожает пачка шести видов сигарет марки Chapman, на 30 копеек - четыре вида сигарет Rothmans.
Кроме того, “Беларусьторг” планирует вывести на рынок шесть видов новой марки сигарет Esse II ценовой категории. Стоимость за пачку составит от 6,8 до 6,9 рубля.
[info_b]С полным списком и новыми ценами на все виды сигарет, действующими с 1 января 2024 года, можно ознакомиться на сайте МНС по ссылке.[/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что с 1 января 2024 года в Беларуси запланировано повышение минимальных налоговых ставок по подакцизным товарам и услугам. К ним относятся в том числе и сигареты и прочие табачные изделия. Размеры акцизных сборов на сигареты в Беларуси прописаны в договоре с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, который с января прошлого года обеспечивает «равные конкурентные условия для субъектов хозяйствования» двух государств.
Специалисты рассказали, на сколько вырастут цены на все сигареты в 2024 году