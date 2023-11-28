Специалисты рассказали, на сколько вырастут цены на все сигареты в 2024 году

Опубликовано: 28.11.2023 08:06 , Обновлено: 28.11.2023

С 1 января 2024 года в Беларуси запланировано повышение минимальных налоговых ставок по подакцизным товарам и услугам. К ним, в частности, относятся сигареты и прочие табачные изделия. Узнали, к какому повышению цен на эти товары стоит готовиться белорусам.

Размеры акцизных сборов на сигареты в Беларуси прописаны в договоре с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, который с января прошлого года обеспечивает “равные конкурентные условия для субъектов хозяйствования” двух государств. Этот же договор предусматривает ежегодное повышение ставок акцизов. И поскольку налоговое бремя (а акцизы являются, по сути, косвенным налогом на товары массового потребления внутри страны) производители, как правило, хотя бы частично возлагают на покупателя, повышение ставок акцизов неизменно ведёт к росту цены на товар.

Так, согласно договору, с 1 января 2024 года акцизные сборы на сигареты должны вырасти:

для продукции первой ценовой группы - до 2705 российских рублей за 1000 штук табачных изделий,

для продукции второй ценовой группы - до 3606 российских рублей за 1000 штук.

[info_b]В Беларуси существуют две ценовые группы сигарет с фильтром, и для каждой из них предусмотрены свои акцизные сборы:

первая группа - сигареты, розничная цена на которые с 1 октября до 31 декабря 2023 года не превышает 4,7 рубля за пачку по 20 штук,

вторая группа - сигареты, розничная цена на которые с 1 октября до 31 декабря 2023 года не превышает 4,7 рубля за пачку.[/info_b]

Как подсчитали эксперты портала Myfin.by, размеры акцизных сборов с 1 января по сравнению с действующими сейчас должны вырасти:

на 20% - для продукции первой ценовой группы (2,29 рубля с пачки),

на 4% - для продукции второй ценовой группы (2,97 рубля с пачки).

“Таким образом, вне зависимости от повышения цен производителями и импортерами стоимость сигарет в категории до 4,7 рубля повысится не менее чем на 30 копеек”, - резюмировали эксперты портала.

Для сигарет более дорогой ценовой категории (дороже 4,7 рубля) повышение цены, по их подсчётам, составит не менее 11 копеек.

[info_b]Согласно договору между Россией и Беларусью, новые ставки акцизов в национальной валюте на 2024 год должны быть официально установлены не позднее 31 декабря 2023 года.[/info_b]

Отметим, впрочем, что в этом договоре предусмотрена возможность более значительного повышения ставок акцизов на табачные изделия: ниже прописанных в документе значений акцизы устанавливать нельзя, а вот выше - не запрещается.

Российские власти, судя по сообщениям российских СМИ, уже воспользовались этой возможностью. Так, российское агентство ТАСС сообщило о том, что президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым “акцизная ставка на сигареты с 2024 года вырастет сильнее, чем было запланировано ранее”. По данным издания, разница составит около 3%, а сам акциз составит “не менее 3820 рублей”.

Напомним, МНС объявило об очередном подорожании цен на сигареты в Беларуси с 1 декабря. Подорожает около 30 видов табачной продукции различных брендов - в среднем на 20-30 копеек.