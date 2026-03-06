Плюс 40% за отопление. В МинЖКХ Беларуси оценили, как выросли траты коммунальщиков из-за суровой зимы

Опубликовано: 06.03.2026 08:03 , Обновлено: 06.03.2026

Непривычно суровая зима, с затянувшимися периодами двадцатиградусных морозов и регулярными обильными снегопадами подняла сезонные коммунальные траты не только каждого отдельно взятого белоруса, но и общего бюджета страны. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) подсчитали, насколько увеличились их расходы этой зимой, по сравнению с прошлым холодным сезоном.

Предварительными расчётами в эфире гостелеканала “Беларусь 1” поделился первый заместитель министра ЖКХ Андрей Бекета. По его словам, заметнее всего рост сезонных затрат в этом году был по двум направлениям - за отопление и за уборку улиц.

Так, в системе ЖКХ на балансе коммунальных организаций в Беларуси сегодня работает порядка 3,6 тыс. котельных. В этом сезоне их расходы на обогрев жилых помещений за счёт увеличения затрат на топливо (это и древесные гранулы, и щепа, и газ) выросли сразу на 40%, по сравнению с прошлым годом.

Что касается затрат на уборку улиц от снега, то они выросли в этом сезоне по всей стане, но неравномерно, так как некоторым регионам досталось больше снега. Так, сравнительно небольшой высотой снежного покрова отличилась Брестская область, но даже там бюджетные расходы на расчистку улиц пришлось увеличить в 1,5 раза. Тем временем в Минской и Витебской областях эта статья расходов местных организаций ЖКХ выросла более чем в 2 раза.

По словам Бекеты, заметно выросло этой зимой и число обращений белорусов в службу 115 и на прямые телефонные линии местных властей, а заместитель министра энергетики Беларуси Владислав Долгий отметил, что дополнительные финансовые затраты бюджет понёс из-за нештатных ситуаций, таких как прорывы теплотрасс и аварии на трубопроводах. Объём этих непредвиденных трат бюджета пока окончательно не подсчитан. По словам Долгого, на предприятиях его министерства зимой работало порядка 673 ремонтных бригад на случай нештатных ситуаций.

Кстати, недавно в РУП “Минскэнерго” отчитались, сколько удалось сэкономить в одной только Минской области на уличном освещении в феврале, после того, как глава государства распорядился включать свет на улицах по вечерам позже обычного - не раньше 20:00.

В «Минскэнерго» отчитались, сколько сэкономили на уличном освещении в феврале