Плюс 30-35 копеек. В налоговой назвали шесть видов сигарет, которые подорожают с 1 февраля в Беларуси

Опубликовано: 26.01.2024 12:14 , Обновлено: 26.01.2024

Министерство по налогам и сборам в пятницу, 26 января, озвучило максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые будут действовать в Беларуси с 1 февраля. Оказалось, что лишь один белорусский производитель табачных изделий задекларировал повышение цен на свою продукцию.

По данным МНС, в цене вырастут шесть видов сигарет, которые в страну импортирует госпредприятие “Беларусьторг”.

Большинство из них подорожает сразу на 30 копееек :

Lucky Strike Aroma Red - до 5,3 рубля;

Lucky Strike Aroma Brown - до 5,3 рубля;

Lucky Strike Aroma Yellow - до 5,3 рубля;

DUNHILL FINE CUT BLUE - до 7,2 рубля;

DUNHILL FINE CUT GOLD - до 7,2 рубля.

Ещё один вид вырастет в цене на 35 копеек :

Rothmans of London Blue - до 5,05 рубля.

Ранее Телеграф сообщил, что с 1 января 2024 года в Беларуси было запланировано повышение минимальных налоговых ставок по подакцизным товарам и услугам. К ним, в частности, относятся сигареты и прочие табачные изделия. Узнали, к какому повышению цен на эти товары стоит готовиться белорусам.

Специалисты рассказали, на сколько вырастут цены на все сигареты в 2024 году