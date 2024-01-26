Плюс 30-35 копеек. В налоговой назвали шесть видов сигарет, которые подорожают с 1 февраля в Беларуси
Министерство по налогам и сборам в пятницу, 26 января, озвучило максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые будут действовать в Беларуси с 1 февраля. Оказалось, что лишь один белорусский производитель табачных изделий задекларировал повышение цен на свою продукцию.
По данным МНС, в цене вырастут шесть видов сигарет, которые в страну импортирует госпредприятие “Беларусьторг”.
Большинство из них подорожает сразу на 30 копееек :
- Lucky Strike Aroma Red - до 5,3 рубля;
- Lucky Strike Aroma Brown - до 5,3 рубля;
- Lucky Strike Aroma Yellow - до 5,3 рубля;
- DUNHILL FINE CUT BLUE - до 7,2 рубля;
- DUNHILL FINE CUT GOLD - до 7,2 рубля.
Ещё один вид вырастет в цене на 35 копеек :
- Rothmans of London Blue - до 5,05 рубля.
Ранее Телеграф сообщил, что с 1 января 2024 года в Беларуси было запланировано повышение минимальных налоговых ставок по подакцизным товарам и услугам. К ним, в частности, относятся сигареты и прочие табачные изделия. Узнали, к какому повышению цен на эти товары стоит готовиться белорусам.
Специалисты рассказали, на сколько вырастут цены на все сигареты в 2024 году