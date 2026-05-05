Плюс 24,4 млн за месяц. ЗВР Беларуси вернулись к росту

Опубликовано: 05.05.2026 10:38 , Обновлено: 05.05.2026

Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси вернулись к росту после резкого падения на 1,1 млрд долларов в марте. Как показала свежая статистика Национального банка страны, за апрель страна нарастила золотовалютную кубышку, хотя отыграть полностью апрельский спад за месяц и не удалось.

Согласно данным финансового регулятора, по состоянию на 1 мая объём ЗВР Беларуси составил 15,267 млрд долларов в эквиваленте. За месяц этот показатель подрос на 24,4 млн долларов.

Пополнение ЗВР в прошлом месяце произошло в равной степени за счёт золота и иностранной валюты:

по объёму монетарного золота в апреле прирост составил чуть больше 6 млн. долларов (до 7,987 млрд долларов),

по резервным активам в иностранной валюте - плюс 4,3 млн долларов (до 5,86 млрд долларов).

Самый значительный прирост в абсолютных цифрах в апреле в составе ЗВР показала стоимость специальных прав заимствования. Это не валюта в привычном понимании, а специальный актив, который финансовый регулятор может обменять на валюту при необходимости. Этот показатель за месяц прибавил в стоимости 14,2 млн долларов и на 1 мая составил 1,416 млрд долларов.

Кстати, недавно эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) спрогнозировали белорусам дальнейший рост заработных плат. В еженедельном макрообзоре от 27 апреля они назвали конкретные предпосылки для этого.

Аналитики ЕАБР пообещали белорусам повышение зарплат