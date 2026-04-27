Аналитики ЕАБР пообещали белорусам повышение зарплат

Опубликовано: 27.04.2026 08:22 , Обновлено: 27.04.2026

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) спрогнозировали белорусам дальнейший рост заработных плат. В свежем еженедельном макрообзоре от 27 апреля они назвали конкретные предпосылки для этого.

Эксперты проанализировали уровень занятости в Беларуси в первом квартале 2026 года. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, он несколько вырос - с 67,8% до 68,1%. Одновременно с этим упал официальный уровень безработицы. Сейчас он опустился до 2,3% - и это новый исторический минимум для страны.

Именно такой повышенный спрос на рабочую силу, по словам экспертов ЕАБР, и формирует те самые предпосылки, которые обеспечат белорусам дальнейший рост заработных плат в ближайшем будущем.

Согласно свежим данным Национального статистического комитета (Белстат), в прошлом месяце номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов подросла на 14,4% (относительно марта 2025 года). В абсолютных цифрах показатель мартовских зарплат достиг 2975,8 рубля.

“При инфляции 5,4% (год к году) это обеспечило рост реальных заработных плат на 8,5% (год к году). Дальнейшее повышение оплаты труда будет поддерживать расширение внутреннего спроса, усиливая потребительскую активность в экономике”, - сделали вывод аналитики ЕАБР.

Напомним, в феврале этого года премьер-министр Беларуси Александр Турчин потребовал от Министерства труда и социальной защиты выработать четкую стратегию управления трудовыми ресурсами. По мнению премьера, именно это ведомство должно выступать регулятором системы оплаты труда в стране.

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