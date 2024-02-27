Плюс 20 копеек. В МНС озвучили цены на сигареты с 1 марта и представили нового табачного производителя

Опубликовано: 27.02.2024 07:55 , Обновлено: 27.02.2024

Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало новые данные по розничным ценам на сигареты с фильтром от белорусских производителей и импортёров, которые будут действовать с 1 марта. Сразу две компании заявили о подорожании, но только по одной позиции. Между тем, в перечне производителей табачной продукции появилась одна новая компания.

Сразу на 20 копеек с 1 марта подорожают сигареты Pall Mall Superslims Azure, причем о повышении цены на эту марку заявили сразу две компании - Гродненская табачная фабрика “Неман” и “Табак-инвест”. Об производителя установили цену на эту марку на уровне 5,4 рубля .

Между тем, в перечне компаний, которые, согласно данным Министерства по налогам и сборам, занимаются производством сигарет с фильтром на территории Беларуси, появился новый фигурант - ООО “Сентони ПРО”. Согласно данным МНС, компания производит несколько десятков видов сигарет марок Vogue, Kent, Rothmans, Pall Mall и Lucky Strike. Цены на их продукцию аналогичны ценам других белорусских производителей.

Согласно данным Единого государственного регистра юрлиц и ИП, общество с ограниченной ответственностью “Сентони ПРО” было зарегистрировано Минским горисполкомом 15 декабря 2023 года по улице Кальварийской. Его основным видом деятельности указано производство табачных изделий, у компании имеется две официальные лицензии - на хранение и производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий.

Напомним, в предыдущий раз цены на сигареты в Беларуси поднимали 1 февраля. Тогда лишь одна белорусская компания задекларировала повышение цен на свою продукцию, правда, сразу на 30-35 копеек.

Плюс 30-35 копеек. В налоговой назвали шесть видов сигарет, которые подорожают с 1 февраля в Беларуси