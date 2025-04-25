Плюс 2 копейки с 26 апреля. Сравнили цены на топливо в Беларуси и России после очередного подорожания
Государственный концерн «Белнефтехим» продолжил воплощать план по «корректировке» цен на автотопливо. С субботы, 26 апреля, белорусов ждёт очередной, уже седьмой по счету, этап подорожания — на 2 копейки. Обосновывая эти шаги, концерн неизменно ссылается, в том числе, на «конъюнктуру рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах». Журналисты Telegraf.news решили взглянуть на ценники у главного «сопредельника» — в России — и сравнить с белорусскими.
Вот такие цены увидят белорусы уже завтра, 26 апреля, на заправках:
- АИ-92-К5-Евро : 2,48 руб.
- АИ-95-К5-Евро : 2,58 руб.
- АИ-98-К5-Евро : 2,80 руб.
- Дизельное топливо (ДТ-К5) : 2,58 руб.
Напомним, это седьмой шаг из восьми запланированных, общий рост цен достиг 14 копеек из 16. То есть осталось ещё одно повышение (+2 копейки), судя по всему, 3 мая.
Взглянули на текущие (25 апреля) средние цены на основных российских АЗС и перевести их в белорусские рубли по курсу Нацбанка (100 RUB = 3,654 BYN):
- АИ-92 : 56,71 RUB/л ≈ 2,07 BYN/л
- АИ-95 : 61,05 RUB/л ≈ 2,23 BYN/л
- ДТ : 70,71 RUB/л ≈ 2,58 BYN/л
Это средние цены по всей России. К примеру, в Смоленской и Брянской областях они немного ниже.
За последнюю неделю цены на бензин и ДТ в РФ также росли, но незначительно. Годовой рост цен в России выглядит более внушительно (примерно +8,5…+10%). В Беларуси же темпы нынешнего подорожания (≈6,5% за два месяца) выглядят более резкими в моменте, хотя итоговый рост может оказаться ниже годового российского, если после 3 мая подорожаний какое-то время не будет.
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