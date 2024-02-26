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Экономисты объяснили, почему белорусский рубль взял «тренд на ослабление». Каким будет курс доллара?

Экономисты объяснили, почему белорусский рубль взял «тренд на ослабление». Каким будет курс доллара?
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Финансовые аналитики и экономисты констатировали "явно выраженный тренд на ослабление" национальной валюты в Беларуси и рассказали, чего ждать от курса доллара на этой неделе, с 26 февраля по 3 марта.

Так, исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев в интервью порталу Office Life, обратил внимание на то, что “тренд на ослабление” в начале года стал характерен для российского рубля, а белорусский его “отзеркалил”. По словам специалиста, это связано с “локальным дефицитом валюты”, “невысокой активностью экспортеров” и продолжительных выходных в Китае.

На этой неделе, по мнению Усачева, тенденция на ослабление, как для российского, так и для белорусского рубля продолжится, даже несмотря на “благоприятную конъюнктуру рынка нефти”, а также возобновление полноценной работы китайского валютного рыка и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров. По словам эксперта, этому будет способствовать “усиление санкционного давления со стороны Евросоюза и США”.

Тем не менее, резких изменений курса американской валюты в Беларуси Усачев не спрогнозировал, заявив, что ослабление рубля  будет происходить “в рамках уже заданных трендов”.

В свою очередь эксперты портала Myfin.by заявили, что на этой неделе “фундаментально российскому рублю ничто не угрожает”, поэтому они не исключили даже некоторого укрепления российского рубля, а вот курс доллара спрогнозировали чуть ниже того, с которым белорусы ушли на выходные. По словам экспертов, он “отступит” до уровня 3,22 рубля за доллар , а курс российского рубля может вернуться к значению в 3,5 рубля за 100 российских рублей .

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси внёс изменения в свою программу деятельности на ближайший год. В новой редакции документа, официально опубликованного во вторник, 20 февраля, прописали полный отказ от привязки цен и тарифов в Беларуси к курсу доллара, а также анонсировали изменение действующей системы ценового регулирования.

Совмин предложил полностью отвязать цены и тарифы в Беларуси от курса доллара

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