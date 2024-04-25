Плюс 18%. Мингорисполком поднял тарифы на обслуживание лифтов. Сколько придётся платить?

Опубликовано: 25.04.2024 11:26 , Обновлено: 25.04.2024

В Минском городском исполнительном комитете изменили тарифы на услуги по техническому обслуживанию лифтов. Так, согласно постановлению, которое 25 апреля опубликовали на Национальном правовом онлайн-портале, цены для жителей столицы стали выше на 18%.

В документе сказано, что “предельный максимальный тариф” на техобслуживание лифта с 25 апреля 2025 года будет составлять 0,0855 белорусского рубля (без НДС) за один квадратный метр общей площади нежилого помещения в месяц.

Напомним, что осенью прошлого года цены уже поднимали. Так, согласно решению Мингорисполкома от 7 сентября 2023 года, белорусы платили по 0,0720 рубля за тот же квадратный метр. То есть, за полгода тариф на обслуживание лифтов вырос на 18%.

Ранее Telegraf.news писал о том, нужно ли платить за коммунальные услуги собственникам квартир в новостройке, если в ней никто не живёт и официально не прописан. В Минском городском жилищном хозяйстве пояснили, по каким тарифам будет начисляться плата за услуги ЖКХ в таких случаях.

В ЖКХ Минска объяснили, сколько придётся платить за коммуналку в новостройке, если там никто не прописан