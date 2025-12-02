Платежный сервис Wise стал блокировать карты работающих за границей белорусов. Кому разблокируют?

Опубликовано: 02.12.2025 07:41 , Обновлено: 02.12.2025

Международный платежный сервис Wise начала блокировать карты пользователей из Беларуси и России, как физические, так и цифровые. Причиной тому - вступивший в силу 19-й пакет экономических санкций Европейского союза против Москвы. Некоторым пользователям пообещали карты разблокировать, но для этого придётся предоставить пакет документов.

Пользователи карт Wise, которых затронула блокировка, получили официальное уведомление, которое компания продублировала на своём официальном сайте. В нём указано, что клиентам отводится срок до 30 января 2026 года, чтобы предоставить необходимые документы для разблокировки.

[inf]Wise - международный платежный сервис, который позволяет отправлять и получать деньги, а также расплачиваться своими картами по всему миру.[/inf]

С разблокировкой карт, которыми часто пользовались работающие за границей россияне и белорусы, у некоторых могут возникнуть проблемы. Раньше для оформления карты белорусам было достаточно иметь шенгенскую визу D (именно такие выдают тем, кто едет в страны ЕС на работу, учёбу, а также в целях воссоединения с семьёй или для получения вида на жительство). После вступления 19-го пакета санкций ЕС этого уже не достаточно.

В пресс-службе Wise пояснили, что для разблокировки карт пользователи теперь обязаны предоставить документ, подтверждающий гражданство или вид на жительство (ВНЖ) в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии. Аналогичные требования ранее ввели другие платёжные сервисы, такие как Paysera и Revolut. Для разблокировки (она может занять до пяти рабочих дней) подойдёт один из этих документов:

паспорт или удостоверение личности, подтверждающее гражданство одной из стран ЕЭЗ;

вид на жительство (ВНЖ) или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии.

В компании предупредили, что тем, кто не предоставит подтверждающих документов, карту Wise заблокируют навсегда. Впрочем, блокировка не затронет профиль клиента в системе.

“Вы по-прежнему можете отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги”, — пообещали в компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что со 2 декабря официально вступают в силу ограничения, введённые Европейским союзом в рамках 19-го пакета санкций против России. Под него попали в том числе некоторые белорусские банки. Так, в пресс-службе белорусского Альфа-Банка разъяснили, как именно это повлияет на их работу - что будет с картами банка в Беларуси и за границей и смогут ли белорусы продолжать пользоваться популярными системами бесконтактных платежей.

Альфа-Банк предупредил белорусов о «точечных проблемах» из-за санкций ЕС. Что с картами?