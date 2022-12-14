Пиневич пообещал следить за врачами с зарплатой ниже 2300 BYN

Опубликовано: 14.12.2022 10:58 , Обновлено: 14.12.2022

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 14 декабря заявил, что вместе с профсоюзом будет искать врачей, у которых заработная плата ниже 2300 рублей.

«Минздрав вместе с профсоюзом будет анализировать все учреждения здравоохранения и выявлять тех врачей, у которых зарплаты ниже средней по стране. А это, напомню, 2300 рублей. Мы будем разбираться, почему так случилось», — сказал он.

И добавил: «Может медик вовремя не получил категорию или есть возможность подработать в рамках смежной специализации».

[info_b]Напомним, по данным Белстата, средняя начисленная зарплата в здравоохранении составила 1360 BYN. Средняя начисленная зарплата врачей — 2338 BYN, среднего медперсонала — 1314 BYN.

При этом, в сентябре, например, на флагманах здравоохранения столицы реальные зарплаты сократились к сентябрю-2021 на 13,7% (до 1634 BYN). [/info_b]

Кстати, недавно министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление №111 от 25 ноября, в котором увеличены надбавки к зарплатам врачей и других медицинских работников. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года.