Петкевич анонсировала "модернизацию" пособий на ребенка в Беларуси

Опубликовано: 21.01.2026 16:28 , Обновлено: 21.01.2026

Вице-премьер правительства Беларуси Наталья Петкевич сообщила в нижней палате парламента, что Совмин (Совет Министров) работает над "модернизацией" системы пособий по уходу за ребенком.

По ее словам, чиновники начали думать о том, чтобы “снизить риски ухудшения материального положения женщин, которое у них было до рождения ребёнка”. Наталья Петкевич утверждает, что планируемая модернизация будет нацелена на то, “чтобы обеспечить достойный уровень материального благополучия наших мам”.

Других подробностей в пресс-службе парламента Беларуси относительно планируемых изменений пока не публиковали.

Тем не менее Наталья Петкевич также отметила, что, по ее мнению, программа семейного капитала, которую недавно продлили до 2029 года, показала свою эффективность и востребованность.

“Она позволила нам поддерживать количество многодетных семей на уровне 120 тысяч, поэтому программа эта будет продолжена”, — заверила она.

Напомним, что власти Минска пообещали доплачивать молодым матерям по два бюджета прожиточного минимума (БПМ) при рождении ребёнка. Такую меру социальной поддержки молодым матерям одобрил недавно Минский городской Совет депутатов.

Минчанкам пообещали ещё одно детское пособие в 983,8 рубля. Но не всем