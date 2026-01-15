Минчанкам пообещали ещё одно детское пособие в 983,8 рубля. Но не всем

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Опубликовано: 15.01.2026 14:09 , Обновлено: 15.01.2026

Власти Минска пообещали доплачивать молодым матерям по два бюджета прожиточного минимума при рождении ребёнка. Такую меру социальной поддержки молодым матерям одобрил недавно Минский городской Совет депутатов.

Рассчитывать на дополнительное детское пособие, согласно решениюМингорсовета №205 от 23 декабря 2025 года, смогут далеко не все. Во-первых, на допвыплаты смогут рассчитывать женщины, родившие малыша после 1 января 2026 года . Выплачивать пособие (а точнее - единовременную финансовую помощь) будут лишь тем, кто попадёт под определённые критерии, а именно:

мама малыша должна иметь постоянную регистрацию в Минске,

возраст женщины должен быть от 18 до 25 лет (включительно).

[inf]Кстати, сумма этой разовой выплаты будет меняться в зависимости от размера БПМ, который пересматривают раз в квартал. Выплачиваться будет сумма двух БПМ, действующих на дату рождения ребенка. На сегодняшний день бюджет прожиточного минимума в Беларуси составляет 491,09 рубля, то есть сейчас молодые роженицы могут рассчитывать на дополнительные 982,18 рубля к базовому пособию по рождению ребёнка.

Однако, уже 1 февраля размер БПМ будет пересмотрен. Как правило, при растущей инфляции БПМ пересматривают в сторону повышения. Далее в течение года БПМ будут пересматривать к 1 мая, 1 августа и 1 ноября. [/inf]

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Как получить выплату?

Назначать эту разовую выплату будут по заявительному принципу, то есть молодой маме придётся после роддома побегать с документами, собрав целый пакет справок и ксерокопий, и написать заявление, чтобы получить дополнительные деньги.

Помимо самого заявлений, в уполномоченные органы нужно будет также предоставить:

свидетельство о рождении ребенка,

справку о месте жительства,

справку о занимаемом жилом помещении в Минске,

справку о составе семьи.

Ну и, разумеется, при подаче заявления важно не забыть собственный паспорт.