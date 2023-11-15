Белорусам предложили 100 вакансий на БелАЭС. Сколько тысяч зарплаты пообещали?
На официальном сайте Государственной службы занятости Беларуси появились вакансии на Белорусской атомной станции (БелАЭС). Специалистов ищут разных, многих с высшим образованием. Всего вакансий более 100.
Самую большую зарплату на БелАЭС пообещали начальнику смены цеха АЭС - 4678,56 – 7017,84 рублей. С чем связана такая разбежка, впрочем, работодатель не уточнил. Зато претендовать на эту должность могут белорусы с высшим образованием. Судя по информации в вакансии - речь идёт о работе на строительной площадке на территории БелАЭС.
Зарплату в размере от 4555,44 до 6605,39 рублей пообещали и начальнику смены блока АЭС.
Ищут также и заместителя генерального директора по качеству на оклад в размере 3622,32 – 5433,48 руб.
Начальникам отделов, лабораторий и их заместителям обещают зарплату от 2300 до почти 4000 рублей.
Инженеры могут рассчитать на зарплаты в размере 1600 – 2945 рублей.
Самые маленькие зарплаты на БелАЭС ждут электромехаников (704,7 – 1127,52 руб), дезактиваторщиков (783,68 – 1332,2), кладовщиков (805,41 – 1087,3 руб.)
А вот переработчикам радиоактивных отходов пообещали 953,78 – 1621,43 рублей.
В информации о вакансиях не говорится - это суммы до оплаты налогов или после.
Напомним, что первый блок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Второй энергоблок - 1 ноября 2023 года, а Совмин Беларуси 10 ноября подписал акт приемки второго энергоблока.
В свою очередь, Александр Лукашенко 3 ноября заявил: “Это нормальный объект. Я не скажу, что он опаснее, чем другие. Но надо ответственно его эксплуатировать”.
Теперь мы знаем какие зарплаты пообещали ответственным работникам БелАЭС.