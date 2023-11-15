Белорусам предложили 100 вакансий на БелАЭС. Сколько тысяч зарплаты пообещали?

Опубликовано: 15.11.2023 19:11 , Обновлено: 15.11.2023

На официальном сайте Государственной службы занятости Беларуси появились вакансии на Белорусской атомной станции (БелАЭС). Специалистов ищут разных, многих с высшим образованием. Всего вакансий более 100.

Самую большую зарплату на БелАЭС пообещали начальнику смены цеха АЭС - 4678,56 – 7017,84 рублей. С чем связана такая разбежка, впрочем, работодатель не уточнил. Зато претендовать на эту должность могут белорусы с высшим образованием. Судя по информации в вакансии - речь идёт о работе на строительной площадке на территории БелАЭС.

Зарплату в размере от 4555,44 до 6605,39 рублей пообещали и начальнику смены блока АЭС.

Ищут также и заместителя генерального директора по качеству на оклад в размере 3622,32 – 5433,48 руб.

Начальникам отделов, лабораторий и их заместителям обещают зарплату от 2300 до почти 4000 рублей.

Инженеры могут рассчитать на зарплаты в размере 1600 – 2945 рублей.

Самые маленькие зарплаты на БелАЭС ждут электромехаников (704,7 – 1127,52 руб), дезактиваторщиков (783,68 – 1332,2), кладовщиков (805,41 – 1087,3 руб.)

А вот переработчикам радиоактивных отходов пообещали 953,78 – 1621,43 рублей.

В информации о вакансиях не говорится - это суммы до оплаты налогов или после.

Напомним, что первый блок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Второй энергоблок - 1 ноября 2023 года, а Совмин Беларуси 10 ноября подписал акт приемки второго энергоблока.

В свою очередь, Александр Лукашенко 3 ноября заявил: “Это нормальный объект. Я не скажу, что он опаснее, чем другие. Но надо ответственно его эксплуатировать”.

Теперь мы знаем какие зарплаты пообещали ответственным работникам БелАЭС.

Лукашенко рассказал, где хочет построить вторую БелАЭС