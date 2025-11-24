Парламент принял закон, пересматривающий сферы деятельности для ИП в Беларуси

Опубликовано: 24.11.2025 12:50 , Обновлено: 24.11.2025

​Нижняя палата белорусского парламента 24 ноября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение списка сфер деятельности, которыми разрешено заниматься индивидуальным предпринимателям (ИП) в Беларуси. Для этого придётся скорректировать 4 кодекса и 26 законов.

Как рассказали в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси, принятый парламентариями документ корректирует сами субъектные составы ключевых понятий субъектов бизнеса в Беларуси. После вступления в силу поправок в Беларуси в понятиях ИП и физлиц будет более широкая градация:

физические лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность,

индивидуальный предприниматель,

физическое лицо, осуществляющее самостоятельную профессиональную деятельность,

физическое лицо, осуществляющее ремесленную деятельность,

физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

А вот сфер экономической деятельности, которой разрешат заниматься белорусам в статусе ИП, станет меньше. В частности, законопроектом им запрещается заниматься:

заготовкой (закупкой) дикорастущих растений ил их частей и диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства;

генно-инженерную деятельность (создание, использование и распространение генно-инженерных организмов).

Одновременно с этим физическим лицам, осуществляющим самостоятельную профессиональную деятельность, законопроектом разрешается оказывать услуги выполнения технологических функций, необходимых для обеспечения оказания платежных услуг поставщиком платежных услуг (на основании договора аутсорсинга).

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Денис Карась заявил, что корректировки в законодательстве о предпринимательской деятельности направлены в целом на повышение конкурентоспособности предпринимательского сектора и увеличение его вклада в экономику Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно статистике Белстата, за 2024 год количество индивидуальных предпринимателей в стране сократилось почти на 15 тысяч человек. На конец 2024 года в Беларуси деятельность осуществляли 237 326 индивидуальных предпринимателей.

Белстат отчитался о рекордном падении числа ИП в 2024 году