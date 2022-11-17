Парламент Беларуси предложил ввести новый административной штраф

Опубликовано: 17.11.2022 14:01 , Обновлено: 16.05.2023

На сайте Национального правового интернет-портала появился законопроект, который предусматривает новый штраф в КоАП Беларуси. Документ уже на рассмотрении в нижней палате парламента Беларуси.

Согласно законопроекту, в КоАП Беларуси хотят дополнить статью 13.2 четвертой частью, где предусмотрено наказание за неправильные или неуказанные данные в накладной относительно товаров, “в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен”.

Штраф будет до 20 базовых величин в отношении физлица и до 10% от суммы накладной в отношении предпринимателей и юрлиц.

[link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2022071001” rel=“noopener” target=“_blank”] Текст [/link] новой части полностью:

«Неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен, а равно указание в таких документах недостоверных сведений, связанных с установлением цен на указанные товары, – влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в размере до десяти процентов суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в этих документах».

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси сообщили, что в Могилеве направили в суд дело против директора одного из местных магазинов. Прокуроры утверждают, что тот умышленно повысил цену на сыр во время действия декрета №10 о недопустимости роста этих самых цен.

В Могилеве директора магазина обвинили в «подрыве авторитета власти» за повышение цен на сыр