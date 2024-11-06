Ozon предложил белорусам заказывать товары прямо из Китая. Как это работает?

Опубликовано: 06.11.2024 13:13 , Обновлено: 06.11.2024

Российский маркетплейс Ozon запустил для белорусов продажу товаров из Китая. Начиная с сегодняшнего дня, каждый любитель онлайн-шопинга может заказать до 10 миллионов позиций одежды, обуви, техники и товаров для дома, которые привезут из Поднебесной. В пресс-службе Ozon добавили, что доставка будет бесплатной и "на первом этапе" займёт от 3 до 4 недель.

Получить товар покупатели из Беларуси могут в отделениях «Белпочты» в любой точке страны, заверили в Ozon. Выбрать удобное отделение можно, как и раньше, при оформлении заказа на сайте или в приложении. При этом в пресс-службе пообещали, что в течение декабря ассортимент китайских товаров на маркетплейсе увеличится вдвое. На сегодняшний день представлены 10 миллионов позиций, среди которых:

одежда,

обувь,

аксессуары,

косметика,

товары для дома,

автомобильные товары,

мебель.

«Как показывает наш опыт, товары из Китая пользуются большой популярностью в странах СНГ, так как их цена в среднем на 15% меньше аналогов, произведённых в других странах. При этом они не составляют существенную конкуренцию местным производителям, так как сроки доставки значительно выше», — отметил генеральный директор белорусского Ozon Сергей Гасоян.

[info_b]Ozon — маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведёт бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 миллионов товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.[/info_b]

А что по пошлинам?

Ранее таможенные органы Беларуси сообщили об уменьшении в два раза норм беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля 2024 года. Согласно информации на сайте белорусской таможни, они составят:

500 евро и 25 килограммов в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом,

200 евро и 31 килограмм в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц.

[info_b] Для товаров, ввозимых воздушным транспортом, норму оставили прежней: это 10 тысяч евро и 50 килограммов. [/info_b]

Кроме того, Telegraf.news писал, что в декабре прошлого года гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что российский онлайн-ритейлер начал работу на рынке КНР. По её словам, такое сотрудничество означает, что Wildberries будет напрямую работать с китайскими производителями и продавцами: партнёры из Поднебесной сами будут поставлять свою продукцию на площадку для всех стран, где уже работает маркетплейс.

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