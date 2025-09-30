Ozon открыл новую сортировку в Барановичах и пообещал сократить сроки доставки заказов

Опубликовано: 30.09.2025 13:58 , Обновлено: 30.09.2025

Маркетплейс Ozon в Беларусь 30 сентября 2025 года запустил работу нового сортировочного центра. Площадка в 1 296 квадратов в Барановичах, по подсчётам компании, должна сократить сроки доставки заказов белорусам как минимум на несколько дней.

На старте новый сортировочный центр, где будут формироваться и отправляться заказы, а также будут работать с возвратами, будет обрабатывать порядка 16 тысяч заказов в сутки, но в перспективе компании - увеличить этот показатель вдвое – до 32 тысяч, рассказали в пресс-службе Ozon редакции Telegraf.news.

“Мы постоянно работаем над тем, чтобы заказы доходили до покупателей как можно быстрее. Запуск сортировочного центра в Барановичах — это наш ответ на растущий спрос на услуги маркетплейса по всей Беларуси. Размещая товары ближе к покупателям, мы не просто ускоряем доставку, но и делаем её стабильной и предсказуемой в любом уголке Беларуси”, — заявил генеральный директор Ozon Беларусь Сергей Гасоян.

До сегодняшнего дня логистику Ozon по Беларусиобеспечивали три площадки:

фулфилмент-центр в Минске площадью 13 тыс. кв. метров,

сортировочный центр в Минске площадью 13 тыс. кв. метров,

сортировочный центр в Орше площадью 1145 кв. метров.

[inf]Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Клиентура маркетплейса, по данным самого Ozon, насчитывает 60,5 млн активных покупателей, а бизнес-сотрудничество с компанией ведут более 600 тыс. предпринимателей.[/inf]

Ранее в этом месяце компания Wildberries прокомментировала для Telegraf.news, что происходит на их складе под Минском. Продавцы показали огромные очереди, а клиенты пожаловались на задержки заказов.

Wildberries объяснил большие очереди на складе под Минском