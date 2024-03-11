Отжигальщик и специалист по ценным бумагам. Куда ещё позвали белорусов на зарплату в 63 рубля?

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Опубликовано: 11.03.2024 17:50 , Обновлено: 11.03.2024

Сотрудники государственной службы занятости разместили вакансии, в которых указаны зарплаты размером до 100 белорусских рублей. Кто, с каким образованием и куда требуется за такие деньги?

В могилевское РУП электроэнергетики “Могилевэнерго” нужен работник на должность вальщика леса . В требованиях к кандидату указано профессионально-техническое образование и зарплата за 0,1 ставки — 62 белорусских рубля.

[info_b] 0,1 ставки — это примерно 4 часа в неделю.[/info_b]

На должность отжигальщика изделий третьего разряда ищут соискателя в ОАО “Щучинский завод “Автопровод”. Человеку с профессионально-техническим образованием пообещали доход в 63 рубля за 0,1 ставки.

В Барановичском районном ЖКХ с февраля ищут ловца безнадзорных животных. На должность с зарплатой в 70 рублей необходимо общее среднее образование, то есть школа. Занятость также неполная — 0,1 ставки.

Среди вакансий на онлайн-портале были и те, где на аналогичную зарплату ищут людей с высшим образованием.

Например, в ГУДО “Ясли-сад № 50 г. Барановичи” нужен педагог дополнительного образования. Работодатель пообещал временный характер работы и заработную плату в 63 рубля за 0,1 ставки.

Специалиста по ценным бумагам разыскивают в Лиде. ОАО “Торгово-сервисный центр” предложил постоянную работу с односменным графиком и зарплатой в 62,6 рубля. Занятость также составляет 0,1 ставки.

Ранее Телеграф писал о том, что Белстат назвал самые «денежные» должности у белорусских женщин.

Самые «денежные» должности в Беларуси у женщин – Белстат. А сколько на руководящих должностях?