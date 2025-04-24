"Отличная цена" - В TikTok показали, почём картошка у частников. Белорусы разошлись во мнениях

🎥 Видео

Опубликовано: 24.04.2025 14:39 , Обновлено: 24.04.2025

В этом сезоне картошка стала одним из главных героев видео в белорусском сегменте TikTok. Обсудив со всех сторон качество и цены на этот корнеплод в белорусских магазинах, пользователи видеоплаформы перешли на частников. Так, один из авторов показал, почём сейчас предлагают картошку на сезонном рынке столичной Комаровки.

Судя по кадрам, снятым, как утверждает автор, 23 апреля 2025 года, картошка на прилавках одного из центральных рынков Минска представлена в большом разнообразии сортов и, если судить по внешним признакам, неплохого качества. Но вот по ценам она сильно уступает магазинам - на видео цены стартуют от 4 рублей за кило. В магазинах даже мытый картофель можно найти дешевле.

“Оказывается, в моём погребе золотовалютные резервы”, - шутя написала автор видео.

Некоторые зрители посчитали такие цены чрезмерно завышенными и даже “спекулятивными”, а кто-то и вовсе предложил ввести “государственную монополию на цены”.

“Как на валюту: хотят продавать - пусть продают по установленным ценам”, - высказала своё предложение одна из зрительниц.

Однако, многие посчитали показанные цены на фермерскую картошку абсолютно обоснованными.

“Отличная цена, наконец-то тяжёлый труд на земле оценили”, - написал один из зрителей.

Другой, поддержавший его, задался риторическим вопросом: “Почему маникюр за 80 рублей - это нормально, а картошка за 4 рубля - дорого?”

Для тех, кто считает эту цену слишком высокой, в комментариях предложили несколько вариантов. Например, закупиться картошкой на известном всем минчанам оптовом рынке в Таборах, расположенном в десятке километров от МКАД. Там картофель сейчас можно найти от 2 - 2,5 рубля за кило.

Другим варинатом может стать закупка напрямую у фермеров, с рук, например, по объявлениям в интернете. Как показал анализ объявлений на известной интернет-площадке, там цена на картофель стартует от 1,9 рубля , правда, продают, как правило, от 1 сетки весом 40 кг. То есть сразу придётся выложить почти 80 рублей и придумать, как хранить такой объём картофеля.

“Наверное, в этом году даже самый ленивый посадит хотя бы ведро картошки”, - резюмировала эпопею с картофелем одна из зрительниц в соцсети.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе чиновники МАРТ объяснили, почему разрешили поднять цены на картофель и другие овощи «борщевого набора», и одновременно пригрозили рейдами по магазинам для контроля за наличием этих самых, подорожавших, овощей.

В МАРТ объяснили повышение в Беларуси цен на картошку и борщевой набор. Где пообещали рейды по магазинам?