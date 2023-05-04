Откажутся ли от ямочного ремонта в Беларуси? В Минтрансе рассказали, на что потратят 1,2 млрд "дорожных" в этом году

Опубликовано: 04.05.2023 10:00 , Обновлено: 04.05.2023

Начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Беларуси Григорий Глазко заявил, что в этом году из бюджета будет выделено порядка 1,2 млрд рублей на дорожное хозяйство. Он рассказал, куда потратят эти средства и откажутся ли в Беларуси от ямочного ремонта, а также объяснил, почему белорусские власти настаивают на бетонном покрытии при строительстве новых дорог.

В начале года в госбюджете на строительство, текущий и капитальный ремонт и содержание дорог в Беларуси было выделено 700 млн рублей, рассказалГлазко 3 мая в эфире белорусского телевидения. Затем, по его словам, Александр Лукашенко поручил правительству выделить на эти цели ещё 400 млн рублей, а сейчас Минтранс запросил у Минфина дополнительно 100 млн рублей. Итого, по подсчётам чиновника, на дороги в этом году в Беларуси потратят порядка 1,2 млрд рублей.

Эти средства направят на реализацию программы “Дороги Беларуси”, в соответствии с которой к концу 2023 года “дорожники” должны отремонтировать 1084 км дорог. Тем не менее, Глазко признал, что этой суммы не хватит, чтобы полностью закрыть программу: в одной только Минской области нужно отремонтировать порядка 2 тыс. км, что потребует не менее 1,5 млрд рублей, по подсчетам специалистов. По словам представителя Минтранса, ремонт в рамках госпрограммы решили проводить поэтапно - по 400 км в год.

Всего за 2021-2025 годы в рамках программы должны быть отремонтирована около 7 тыс. автомобильных дорог. Сейчас, по словам Глазко, программа выполнена на 42,5%.

Стоимость ямочного ремонта квадратного метра дороги - на 30 рублей дороже нового метра

В ведомстве пообещали в ближайшее время разместить в открытом доступе список тех участков дорог, которые внесены в план ремонта и реконструкции на этот год.

В касается ямочного ремонта, который Глазко назвал “сиюминутным точечным механизмом, который определяет и влияет на обеспечение безопасности дорожного движения”, то уйти от него в ближайшие годы белорусскими “дорожникам” не удастся.

“Устранение ямочности, с учетом наших климатических условий, наверное, будет всегда”, - заявил чиновник. Он также озвучил стоимость такого ремонта: 80 рублей за квадратный метр. В то же время уложить новое покрытие такой же площади обходится в Беларуси в 50 рублей, добавил он.

Глазко также отметил, что в Беларуси - один из из самых высоких показателей плотности автомобильных дорог на постсоветском пространстве. Это касается и цементобетонных дорог (417 км на 1 тыс. кв. км), которые активно продвигает руководство страны.

“Бетонные дороги нас спасут”

По словам представителя Минтранса, цементобетон в Беларуси используют “всегда, где это необходимо и где это получается”. Несмотря на то, что асфальтобетон дешевле на 10-25%, цементобетон в Минтрансе называют “более долгосрочной инвестицией”.

Такое же мнение выразила заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук. Она заявила, что “бетонные дороги нас спасут”.

“С учетом и нашей экономической ситуации, и погодных условий, это, безусловно, так. Цемент в нашей стране имеется. Поэтому мы просто обязаны поддерживать отечественного производителя”, - заявила она.

Напомним, ранее белорусские чиновники рассказали, почему при выборе материалов для ремонта и строительства новых дорог в стране отдают предпочтение асфальту, а не более долговечному бетону. Среди причин они назвали ограниченные масштабы строительства дорог в черте город – условиях городских улиц бетоноукладчикам негде развернуться и работы выполнять приходится буквально в «ручном режиме».

«Ручная работа» — В Мингорисполкоме рассказали, почему не делают бетонные дороги в Беларуси