От 410 рублей. «Белавиа» предложила промо-тариф на все направления в страну, где белорусов «ждут с огромным столом»

Опубликовано: 20.03.2025 11:00 , Обновлено: 20.03.2025

Авиакомпания "Белавиа" 20 марта выложила в свободный доступ очередную порцию билетов по выгодному промо-тарифу. Улететь по сниженной цене предложили по любым доступным направлениям в страну, где белорусов, как заявили в компании, "ждут с открытым сердцем и огромным столом".

Как могли догадаться многие, речь о Грузии, куда можно купить акционные билеты до 25 марта (а само путешествие по промо-тарифу должно состояться в период до 26 мая 2025 года). Желающим воспользоваться предложением следует поторопиться - количество билетов по промо-тарифу как всегда ограничено.

В компании озвучили минимальные цены промо-тарифа по самым популярным грузинским направлениям:

Кутаиси — от 410 рублей в одну сторону,

Тбилиси — от 414 рублей в одну сторону,

Батуми — от 414 рублей в одну сторону.

В “Белавиа” напомнили, что при покупке билета тарифы можно комбинировать, например, в Грузию улететь по тарифу “Промо”, а назад - уже по тарифу “Смарт”. Однако в этом случае к комбинированному билету будут применяться правила промо-тарифа, а там есть нюансы. Например, на эти билеты не распространяются обычные скидки для детей в возрасте до 12 лет.

[info_b]Подробнее с ограничениями промо-тарифа можно ознакомиться на сайте компании по ссылке.[/info_b]

Кстати, вводить какой-то специальный промо-код для покупки промо-билетов не нужно: тарифный бренд по выбранному вами маршруту система сама помечает зеленым васильком.

Кстати, как ранее рассказал Telegraf.news, до 21 марта включительно у “Белавиа” действуют специальные цены на авиабилеты ещё по двум направлениям: Минск — Стамбул и Минск — Дели.

Скидка до 372 рублей. «Белавиа» объявила распродажу билетов, но только в два города