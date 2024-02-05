От 39 евро. «Белавиа» объявила недельную распродажу билетов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.02.2024 12:54 , Обновлено: 31.03.2024

Не успела закончиться предыдущая акционная неделя, как компания "Белавиа" объявила новую: с понедельника, 5 февраля, клиентам предложили новую порцию билетов со скидками. Промо-тарифы по некоторым направлениям стартуют от 39 евро за билет в одну сторону и от 69 евро - в обе.

Акционный тариф “ПРОМО” действует по 11 февраля включительно как на прямые, так и на транзитные маршруты.

Стоимость билетов (с учетом такс и сборов аэропортов) на прямые маршруты (для путешествий в период с 5 февраля по 25 апреля 2024 года) на этой неделе составит:

Минск-Казань – 69 евро, туда-обратно – 119 евро,

Минск-Москва – 39 евро, туда-обратно – 69 евро,

Минск-Ереван: туда – 99 евро, обратно – 133 евро, туда-обратно –189 евро.

Снизила компания и на транзитные маршруты (на период с 5 февраля по 31 марта 2024 года) при покупке билетов в обе стороны по следующим направлениям:

Москва- Минск-Ереван/Баку/Батуми/кутаиси/Тбилиси/Стамбул/Дели/Астана/Ташкент/Дубай/Шарджа,

Казань- Минск- Ереван/Баку/Батуми/кутаиси/Тбилиси/Стамбул/Дели/Астана/Ташкент,

Ереван-Минск-Калининград/Санкт-Петербург/Москва/Екатеринбург

В компании подчеркнули, что количество мест, выделенных под промо-тарифы, ограничено, а максимальный срок пребывания в пункте назначения по акционным билетам не может превышать один месяц. При этом тариф “Промо” клиентам разрешили комбинировать с другими тарифами, например, из Минска в Кутаиси вылететь по акционному билету, а вернуться – по любому другому. В этом случае при возврате или обмене комбинированных билетов будут применяться такие же правила, как для промо-тарифа.

Промотарифы действуют как при покупке онлайн через официальный сайт компании belavia.by, так и при покупке билетов через агентов. При этом при оформлении онлайн вводить промокоды не нужно: сниженная цена уже помечена как “ПРОМО”.

Напомним, что это далеко не первая подобная щедрая акция от “Белавиа” с начала года. В январе компания и вовсе предложила клиентам купить билеты на все прямые регулярные рейсы по тарифу за 24 евро в одну сторону. Однако желающие воспользоваться скидкой получили неожиданные цифры и столкнулись с проблемами при заказе билетов.

«Белавиа» объявила распродажу билетов по 24 евро. Но есть нюанс