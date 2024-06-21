От 3000 до 4500 рублей. В Минске предложили работу тем, кто умеет "общаться в дружелюбном стиле"

Опубликовано: 21.06.2024 21:22 , Обновлено: 21.06.2024

Оказывается, зарплату свыше 3000 белорусских рублей предлагают не только рабочим на заводах и предприятиях, но и официантам. Правда, не часто. Например, компания "Фуд рулет" 20 июня опубликовала на одном из тематических сайтов вакансию официанта, где указала заработную плату от 3000 до 4500 рублей.

Так, нового сотрудника ищут в ресторан “Диалоги”, который находится в элитном жилом комплексе “Маяк Минска”. Среди требований работодатель указал такие, как:

серьёзное отношение к работе; соблюдение правил сервис-бука.

При этом компания готова рассмотреть кандидатов только с опытом работы в ресторанах (1-3 года). Среди обязанностей будущего сотрудника будет работа с гостями в зале, свободное общение “в дружелюбном стиле” и применение техники продаж. Также в описании указан сменный график 2/2, полная занятость и… всё. Хватайте, пока это не сделали другие.

Ранее Telegraf.news писал, что ГО “Минское городское жилищное хозяйство” опубликовало 5 вакансий для белорусов, которые находятся в поиске работы. Так, в организации призвали “присоединиться к дружной семье ЖКХ” и откликнуться на одну из приглянувшихся должностей. Интересно, что на “работу мечты” руководство ЖКХ зовёт уже не впервые: эти же вакансии в соцсетях публиковали две недели назад. Неужто никого не заинтересовала зарплата в 1850-3500 рублей и бесплатное жильё, которые предложили работникам?..

ЖКХ предложило белорусам жильё в Минске и зарплату 3500 рублей. На какие вакансии позвало?