За год Беларусь лишилась 112 турфирм и 107 агроусадеб

📊 Анализ

Опубликовано: 03.03.2023 12:46 , Обновлено: 03.03.2023

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные по организованному туризму за 2022 год. Оказалось, что за год страна потеряла сотни туристических организаций.

В минувшем году, по сравнению с 2021 годом, в Беларуси стало на 112 туристических организаций меньше (соответственно, 1203 организации против - 1 315). По данным Белстата, в прошедшем году их услугами воспользовалось более двух миллионов организованных туристов и экскурсантов. При этом экскурсантов, то есть тех, кто приезжает в Беларусь с экскурсией на один день, без ночевки, почти в три раза больше, чем “классических” туристов – почти 1,5 миллиона против 533,2 тысячи, соответственно.

Данные министерства по налогам и сборам также позволили подсчитать “потери” белорусского агроэкотуризма: в 2022 году в стране было зарегистрировано 3043 субъекта агроэкотуризма, тогда как в 2021 годе, по данным Белстата, – 3 150 объектов. То есть за год Беларусь потеряла 107 агроусадеб.

Соответственно, и обслужить они смогли меньше клиентов – на 3,8 тысячи человек меньше, чем в 2020 году. При этом агроусадьбы по-прежнему работают на главным образом на внутренний рынок: из 559,8 тысячи туристов, которые отдыхали в белорусских агроусадьбах в прошлом году, 540,5 тысячи – граждане Республики Беларусь.

Похожая ситуация и с белорусскими санаториями: за минувший год в 474 санаторно-курортных и прочих специализированных оздоровительных организациях отдохнули 934,2 тысячи человек и большая часть из них – 785 тысячи – белорусские граждане.

Согласно данным Белстата, белорусы чаще стали отправляться в экскурсии по собственной стране: за прошедший год число “внутренних туристов” выросло с 1,2 миллиона до 1,5 миллиона. При этом большой популярностью пользуются турпоездки одного дня – 1,4 миллиона белорусов выбрали эту опцию.

Белорусы стали реже выезжать на экскурсии за границу

При этом туристов, выезжающих с экскурсией за рубеж, за минувший год стало меньше на 130,2 тысячи. Если в 2022 году численность организованных белорусских туристов и экскурсантов, выехавших за границу, составляла 348,6 тысячи, то годом ранее – 478,8 тысячи. Как сообщили в Белстате, в среднем белорусские туристы проводили за границей 8 дней.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси меньше – 5 дней. При этом число организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь, выросла в два раза. Если в 2020 году Беларусь посетило 71,4 тысячи иностранцев, то в минувшей году – на 71,6 тысячи больше, то есть 143 тысячи человек.