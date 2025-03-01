Минус 266,5 рубля. В Беларуси уменьшили пособие на погребение. Сколько будут платить с 1 марта?

Опубликовано: 01.03.2025 07:30 , Обновлено: 28.02.2025

Из-за резкого снижения номинальной начисленной средней зарплаты в Беларуси в начале года в марте соразмерно сократилось и государственное пособие на погребение. С 1 марта пособие уменьшилось сразу на 10% по сравнению с суммой выплат, которую родственникам умерших выделяли в феврале.

[info_b]Для расчёта суммы пособия на погребение, которое органы соцзащиты выплачивают родственникам умерших на организацию похорон, захоронение или кремацию, берётся средняя номинальная начисленная зарплата по Беларуси за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. Пособие составляет 100% от средней зарплаты.[/info_b]

Исходя из данных Национального статистического комитета по средней зарплате за январь, журналисты Telegraf.news подсчитали, что с 1 марта пособие на погребение уменьшилось сразу на 266,5 рубля – с 2 693,9 рубля до 2427,4 рубля . Таким образом, сумма уменьшилась по сравнению с февральскими выплатами на 10%.

Как ранее поясняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, само пособие родственники умерших могут и не «обналичивать». Вместо этого они имеют право бесплатно организовать похороны и получить гарантированные государством услуги по погребению по социальным тарифам.

Кстати, цены на пакет ритуальных услуг от Городского многофункционального ритуального центра Минска остаются неизменными который месяц подряд.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что выбирать организацию, которая будет заниматься похоронами, белорусы могут по своему усмотрению — и спецорганизации, и частные юрлица, и ИП обязаны соблюдать требования МАРТ и не имеют права выходить за пределы оговоренных ведомством тарифов на гарантированные услуги по погребению.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?