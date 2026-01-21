От 100 до 680 рублей. Белорусы поделились подробными расчётами коммуналки в частных домах

Опубликовано: 21.01.2026 10:05 , Обновлено: 21.01.2026

Белорусы вынесли на обсуждение в Threads стоимость жизни в частном доме, подсчитав, сколько в месяц тратят на основные коммунальные услуги - свет, воду, газ, а также на интернет. Разбежка в суммах, которую называли счастливые обладатели частных домов, оказалась весьма существенной - от 100 до 680 рублей.

Старт жаркой дискуссии почти на полсотни комментариев дала многодетная мама, хозяйка частного дома на 120 квадратов, в котором проживает 8 человек. Вот её подробные расчёты основных коммунальных трат за месяц:

Газ - 506 кубов: 107,53 рубля,

Свет - 324 кВт: 91,95 рубля,

Вода - 17 кубов + мусор: 59,22 рубля,

Интернет: 40 рублей.

Итого за месяц на обязательные траты, по расчётам женщины, набегает 298,7 рубля. По её словам, проживая в квартире, семье приходилось отдавать примерно столько же, а порой даже больше, поэтому такая сумма её абсолютно устраивает.

По словам комментаторов, многие вписываются и в куда более скромную сумму. У кого-то на дом в 200 квадратов в месяц уходит всего 165 рублей, кто-то умудряется вписаться в 100 рублей. Разумеется, всё зависит от размеров самого дома, количества прописанных в нём жильцов, наличия газового отопления, ну и от их индивидуальных привычек. Кому-то зимой нужно устраивать дома “Ташкент”, а кто-то предпочитает не перетапливать, у кого-то дома есть банда “енотов-полоскунов” или маленькие дети, которые в разы увеличивают объёмы потребления воды, а кто-то привык экономить воду по максимуму.

В результате у некоторых сумм оказались весьма внушительные. К примеру, один из комментаторов заявил, что в месяц у него уходит порядка 681 рубля, поскольку все коммунальные услуги для него рассчитываются по полному тарифу. Кроме того, у него уходит больше электричества в месяц, поскольку он заряжает дома свой электромобиль. Вот его подробные расчёты для сравнения:

Газ - 360 рублей,

Свет - 265 рублей (включая зарядку электрички на 2000км пробега),

Вода+мусор - 15 рублей,

Интернет 41 рубль.

Кстати, некоторые комментаторы отметили, что это далеко не все регулярные траты, которые приходится закладывать в семейным бюджет тем, кто живёт в частном доме. Сюда же нужно включить обязательные налоги на недвижимость и на землю, страховку на дом, а также откачку канализации.

Впрочем, многие комментаторы посчитали, что стоимость проживания в частном доме, площадь которого, как правило, больше городской квартиры, вполне приемлемая, при этом человек получает ряд бонусов в виде отсутствия соседей над головой и под ногами, хоть и добавляет себе ряд ежедневных забот.

“В современном теплом доме, когда газ есть или тариф на электрообогрев, то условная коммуналка - как в средней квартире”, - отметил один из участников дискуссии.

“Старая трешка в Минске: коммуналка 150 рублей, свет около 200 квт уходит, интернет столько же. По сути то и не сильно большие отличия”, - сравнила другая.

“Моя коммуналка в общежитии на 5 человек 290 рублей”, - привела для сравнения ещё одна.

Кстати, Совет министров Беларуси распорядился провести в столичных многоэтажках эксперимент в сфере ЖКХ. Уже с 1 марта 2026 года рассчитывать плату за электроснабжение нежилых помещений в многоквартирных домах начнут по-новому.

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