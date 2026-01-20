Совмин запустил в Минске эксперимент в жилых многоэтажках. Кому и за что придётся доплачивать?

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Опубликовано: 20.01.2026 11:31 , Обновлено: 20.01.2026

Совет министров Беларуси распорядился провести в столичных многоэтажках эксперимент в сфере ЖКХ. Уже с 1 марта 2026 года рассчитывать плату за электроснабжение нежилых помещений в многоквартирных домах начнут по-новому.

Условия ЖКХ-эксперимента прописали в постановлении правительства №17 от 15 января 2026 года, которое на днях выложили на Национальном правовом портале. Эксперимент рассчитан на два года и официально завершится 31 декабря 2027 года, после чего Министерство энергетики, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Мингорисполком в срок до 10 февраля 2028 года обязаны будут отчитаться о его результатах.

Смысл эксперимента сводится к тому, что теперь расчёт платы за электричество в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов будет проводиться иначе. Собственники таких помещений обязаны будут заключить договор на электроснабжение непосредственно со столичным предприятием “Минскэнерго” и платить ему напрямую, а не той организации жилищно-коммунального хозяйства, которая отвечает за обслуживание конкретного дома.

[inf]Согласно Жилищному кодексу Беларуси, под нежилым помещением понимается любое помещение, не предназначенное для постоянного проживания граждан. Это как помещения, отданные под коммерческую деятельность - офисы и магазины, которые зачастую находятся на первых этажа жилых многоэтажек, так и гаражи, подвалы, кладовые, которыми нередко могут пользоваться и сами жители дома.[/inf]

В постановлении указано, что эксперимент коснётся тех домов, которые находятся в коммунальной собственности Минска и управляются государственными структурными подразделениями местных исполкомов. В рамках эксперимента они обязаны будут отвечать за чёткое разграничение ответственности “Минскэнерго” и собственников нежилых помещений за обеспечение надежной и безопасной эксплуатации внутридомовых электро сетей и электрооборудования.

А вот за транзит электрической энергии по внутридомовой (транзитной) электрической сети в нежилые помещения собственникам платить не придётся - его, согласно тексту документа, будут осуществлять на безвозмездной основе (как правило, такие расходы компенсируются предприятиям ЖКХ из средств местных бюджетов).